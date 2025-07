Navijači Hajduka u deliriju. Pogledajte što poručuju novom pojačanju, uspoređuju ga s vatrenim

I DALJE SE ČEKA

Jesu li u Hajduku već sad napravili kardinalnu grešku? Ovakav pristup mogao bi ih skupo stajati

Oko dva i pol tjedna je ostalo do prve Hajdukove utakmice sezone, a Garcia od svojeg poslodavca osim postojećeg kadra još uvijek nije dobio ništa. Lako je moguće da je već sada Hajduk u situaciji "too little, too late"