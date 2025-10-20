Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 47
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#Barkod
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#HALID BEŠLIĆ
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#SANKCIJE SRBIJI
Poslušaj
Prijavi grešku
TRAGEDIJA

Navijači divljački napali autobus u Italiji: Vozač preminuo nakon što ga je cigla pogodila u glavu

Screenshot TVL
VL
Autor
Stjepan Meleš
20.10.2025.
u 09:28

Napad se dogodio na autocesti Rieti-Terni, 80-tak kilometara sjeveroistočno od Rima. Navijači Sebastianija gađali su kamenjem i raznim predmetima autobus koji je odlazio iz Rietija nakon utakmice druge talijanske lige

Vozača autobusa koji je prevozio navijače košarkaške momčadi Pistoia poginuo je sinoć nakon što su navijači suparničke momčadi Sebastiani iz Rietija napali autobus na autocesti. Tragično stradalii vozač sjedio je u prednjem dijelu autobusa pokraj vozača koji je u tom trenutku upravljao autobusom. Preminuo je nakon što ga je cigla pogodila u glavu, javlja talijanska novinska agencija ANSA.

Napad se dogodio na autocesti Rieti-Terni, 80-tak kilometara sjeveroistočno od Rima. Navijači Sebastianija gađali su kamenjem i raznim predmetima autobus koji je odlazio iz Rietija nakon utakmice druge talijanske lige. Hitne službe, zajedno s nekoliko policijskih i karabinjerskih patrola, odmah su došle na mjesto nesreće, ali pokušaji da se spasi život vozača bili su neuspješni. Policija je odmah pokrenula istragu kako bi utvrdila tko je odgovoran.

- Kako netko može ovako umrijeti, na putu kući s košarkaške utakmice? Šokantan je napad koji su večeras u blizini Rietija počinili nasilnici koji su postali ubojice i koje se nikada ne može nazvati navijačima. Sport je život, a ovi kriminalci su svjetlosnim godinama daleko od sportskih vrijednosti - napisao je talijanski ministar sporta Abodi na platformi X.

- Cijela zajednica Rietija s ogorčenjem osuđuje ovaj podli čin koji nema nikakve veze s Rietijem ili sportom - poručio je gradonačelnik Daniele Sinibaldi na društvenim mrežama, poručivši kako se da nada da će se okolnosti incidenta odmah utvrditi i da će pravda biti zadovoljena. 

- S užasom smo primili vijest da je poginuo jedan od dvojice vozača autobusa koji je prevozio navijače koji su se vraćali s gostujuće utakmice u Rietiju. U svjetlu početnih izvješća koja su se pojavila i u iščekivanju službenih nalaza, klub izražava šok zbog okolnosti koje su dovele do nesreće. Predsjednik Joseph David i cijeli Klub izražavaju sućut obitelji vozača i dijele tugu njegovih najmilijih -naveli su u priopćenju iz košarkaškog kluba Pistoia.
Ključne riječi
Rieti autobus policija košarka Italija

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još