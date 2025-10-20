Navijači divljački napali autobus u Italiji: Vozač preminuo nakon što ga je cigla pogodila u glavu

Vozača autobusa koji je prevozio navijače košarkaške momčadi Pistoia poginuo je sinoć nakon što su navijači suparničke momčadi Sebastiani iz Rietija napali autobus na autocesti. Tragično stradalii vozač sjedio je u prednjem dijelu autobusa pokraj vozača koji je u tom trenutku upravljao autobusom. Preminuo je nakon što ga je cigla pogodila u glavu, javlja talijanska novinska agencija ANSA.

Napad se dogodio na autocesti Rieti-Terni, 80-tak kilometara sjeveroistočno od Rima. Navijači Sebastianija gađali su kamenjem i raznim predmetima autobus koji je odlazio iz Rietija nakon utakmice druge talijanske lige. Hitne službe, zajedno s nekoliko policijskih i karabinjerskih patrola, odmah su došle na mjesto nesreće, ali pokušaji da se spasi život vozača bili su neuspješni. Policija je odmah pokrenula istragu kako bi utvrdila tko je odgovoran.

- Kako netko može ovako umrijeti, na putu kući s košarkaške utakmice? Šokantan je napad koji su večeras u blizini Rietija počinili nasilnici koji su postali ubojice i koje se nikada ne može nazvati navijačima. Sport je život, a ovi kriminalci su svjetlosnim godinama daleko od sportskih vrijednosti - napisao je talijanski ministar sporta Abodi na platformi X.

- Cijela zajednica Rietija s ogorčenjem osuđuje ovaj podli čin koji nema nikakve veze s Rietijem ili sportom - poručio je gradonačelnik Daniele Sinibaldi na društvenim mrežama, poručivši kako se da nada da će se okolnosti incidenta odmah utvrditi i da će pravda biti zadovoljena.

- S užasom smo primili vijest da je poginuo jedan od dvojice vozača autobusa koji je prevozio navijače koji su se vraćali s gostujuće utakmice u Rietiju. U svjetlu početnih izvješća koja su se pojavila i u iščekivanju službenih nalaza, klub izražava šok zbog okolnosti koje su dovele do nesreće. Predsjednik Joseph David i cijeli Klub izražavaju sućut obitelji vozača i dijele tugu njegovih najmilijih -naveli su u priopćenju iz košarkaškog kluba Pistoia.