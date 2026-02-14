Lakira nokte, odjeva se ženstveno: 'Moja stopala su stvorena za plaže a ne za pancerice'

Nakon što je postao prvi Južnoamerikanac s pobjedom u Svjetskom kupu, Lucas Pinheriro Braathen je u Cortini d'Ampezzo postao i prvi Brazilac i Južnoamerikanac s olimpijskim zlatom u alpskom skijanju. A ovaj osebujni sportaš rođen je u Oslu u Norveškoj, norveškom ocu i brazilskoj majci. Roditelji su mu se rastali kad je imao tri godine, a Pinheiro Braathen se vratio u Brazil s majkom, prije nego što je otac dobio skrbništvo vrativši ga natrag u Norvešku. Nikada nije zaboravio svoje južnoameričke korijene.

- Vraćao sam se u Brazil jednom godišnje otkad mi je bilo 11 godina. To je polovica mene.

Njegovo majčinsko prezime, Pinheiro, na portugalskom znači bor i dolazi od njegove majke i brazilskog nasljeđa. Dok je odrastao sanjao je o profesionalnom igranju nogometa i oponašanju jednog od svojih heroja, Ronaldinha. Kada ga je njegov otac, "takozvani skijaški klošar koji se selio iz skijališta u skijalište kad god bi dobio novi posao", prvi put upoznao sa skijanjem, Pinheiro Braathen isprva nije bio zagrijan.

- Izmišljao bih svakakve laži. Rekao bih mu "Ja sam Brazilac, to nam nije u krvi. Razboljet ću se ako budem izložen ovim temperaturama. Moja stopala su stvorena za plaže, a ne za tvrde čizme."

Ali onda je jednog dana, s osam godina, ugledao skupinu skijaša na planini i njegov se život zauvijek promijenio.

- Bio sam impresioniran njihovom brzinom. Rekao sam ocu da i ja to želim raditi. Do kraja te zime toliko sam volio trenirati da nisam htio prestati - rekao je Red Bulletin 2023. godine.

Iako je svoju novu strast pronašao na stazama, život bez njih nije bio lak za Pinheira Braathena. Stalni preokreti povezani s očevim poslom značili su da se „nikada nigdje nije osjećao kao kod kuće – ni s jednom grupom prijatelja, ni u jednom gradu, ni u jednoj školi.

- Čim bismo se negdje nastanili, ponovno bismo se preselili.

U to vrijeme, mrzio je to i pokušavao se uklopiti

– Usvojio bih lokalni naglasak, oponašao njihovo ponašanje – ali do vremena kada je stigao do srednje škole odustao je od pokušaja:

- Toliko sam često mijenjao svoju osobnost, naglasak, svoje interese samo da bih ih onda izgubio. Dakle, stao sam i naučio biti svoj.

Sada je izuzetno zahvalan što je otkrio vlastitu osobnost u mladosti, a njegovo iskustvo ga je oblikovalo i na stazama i izvan njih.

Nakon što je s osam godina otkrio skijanje, Pinheiro Braathen se ubrzo zaljubio u njega. Ali nije se radilo samo o potrebi za brzinom i dozi adrenalina.

Tijekom grupnog treninga na ledenjaku jednog ljeta, prvi put u životu shvatio je da nije autsajder.

- Taj trening okupio je Norvežane iz svih dijelova zemlje. Svi su govorili nekim čudnim dijalektom koji drugi nisu znali. Odjednom je bilo super biti drugačiji. Zato sam se zaljubio u ovaj sport. Ne zbog plavih i crvenih vrata.

Sljedeće jeseni, nakon putovanja na ledenjak Hintertux, zauvijek je objesio kopačke o klin.

- Sanjao sam da postanem najbolji nogometaš na svijetu, ali poželio sam biti najbolji na svijetu u sportu koji mi je omogućio da budem svoj.

Do 2016. natjecao se kao junior a prvu pobjedu ostvario je samo godinu dana kasnije. Njegov veliki proboj dogodio se 2018. na norveškom nacionalnom prvenstvu. Osamnaestogodišnji Pinheiro Braathen pružio je izvedbu svog života i završio drugi u veleslalomu, dvije stotinke iza prvog mjesta i ispred etabliranih imena i budućih zvijezda poput Henrika Kristoffersena.

Četverostruki olimpijski prvak Kjetil André Aamodt primijetio je Pinheirovu Braathenovu izvedbu i preporučio nacionalnoj reprezentaciji da ga što prije uključi u svoj program. Ostatak je, kako kažu, povijest.

Iste godine debitirao je u Svjetskom kupu, završivši na 26. mjestu i osvojivši bodove na svom prvom natjecanju u Val d'Isereu. Samo 12 mjeseci kasnije, najavio se na svjetskoj sceni vodeći u slalomu u Kitzbühelu prije nego što se na kraju zadovoljio četvrtim mjestom. Nije dugo čekao na svoj prvi okus pobjede – njegovo zlato u veleslalomu na otvaranju sezone 2020./21. bilo je dokaz da može ispuniti svoje ranije obećanje.

Ozljeda je prekinula ostatak sezone, ali se vratio u borbenoj formi za sezonu 2021./22., pobijedivši u slalomu u Wengenu i dodavši još tri postolja te završivši četvrti u slalomu i veleslalomu, te deveti u ukupnom poretku.

Lucas je nastavio rasti a sezona 2022./023. učvrstila mu je mjesto jednog od najboljih alpskih skijaša na svijetu, s tri pobjede i četiri postolja što mu je osiguralo ukupnu pobjedu u Svjetskom kupu u slalomu 2023. godine. Tada pod norveškom zastavom. No, tada je šokirao sportski svijet objavivši odlazak iz skijanja. Srećom, bila je to odluka kratka daha.

Nakon povratka s te pauze, ovaj put pod brazilskom zastavom, tijekom sezone 2024./25. osigurao je pet postolja Svjetskog kupa – ali nedostajala mu je pobjeda.

Pinheiro Braathen nije dugo čekao na ostvarenje tog cilja, ostvarivši pobjedu na otvaranju slalomske sezone 2025./26. u Leviju u Finskoj; postao je prvi brazilski skijaš koji je ikada pobijedio na utrci FIS Svjetskog kupa u alpskom skijanju.

Prisjećajući se brazilske himne koja je svirala u povodu njegove pobjede, rekao je:

- Ovo je pjesma uz koju sam odrastao slušajući ju prije utakmica brazilske reprezentacije i koja me inspirirala da se uopće počnem baviti sportom. A sada kada mogu biti razlog zašto se ta pjesma svira u prigodi uspjeha, predstavljajući istu naciju u kojoj sam razvio ljubav prema sportu, to zaista osjećam kao trenutak zatvaranja kruga. Jako sam ponosan.

Pinheiro Braathen jednako je poznat po svojim podvizima izvan staza kao i na njima. Voli putovati svijetom, puštati glazbu na zabavama, odlaziti na izložbe prijatelja i dizajnirati modne komade.

Njegove čizme postale su ikoničan (a ponekad i kontroverzan) modni dodatak na podijima diljem Europe, ali on vjeruje da su povezane s njegovim korijenima.

- Bile su prilika da se istaknem i istaknem u okruženju u kojem se svi odijevaju u ista konzervativna zimska odijela, rekao je u intervjuu za 032c.com.

- Kad sam počeo s utrkama kao profesionalac i pobjeđivao na međunarodnoj razini, uvijek sam pazio da skočim na postolje u svojim čizmama s polumjesečastim potplatom. Bile su podsjetnik odakle dolazim i dio načina na koji sam postao sportaš koji pobjeđuje u utrkama na globalnoj sceni.

Za Red Bulletin je objasnio da je skijanje „samo jedan od mnogih izvora sreće“, a ostale njegove strasti djeluju kao dobrodošla pauza od stalne jurnjave za marginalnim dobicima, a istovremeno pružaju utjecaj i inspiraciju.

- Kad završi skijaška sezona, moram se što prije udaljiti od svog života profesionalnog sportaša kako bih se kasnije vratio motiviran. Svaki dan koji provedem s prijateljima koji nemaju nikakve veze sa skijanjem čini me boljim skijašem. Svaki dan kada mogu biti svoj, ženstveno se odijevati, surfati, klizati ili ići na izložbu iskustvo je koje mi također pomaže u mom sportu.

Nakon što je najavio svoj povratak sportu pod zastavom Brazila, Pinheiro Braathen postavio si je neke visoke ambicije.

- Brazil je oduvijek imao veliki utjecaj na moje oblikovanje i postao osoba i sportaš kakav jesam. Imati priliku predstavljati 200 milijuna Brazilaca na svjetskim kupovima, svjetskim prvenstvima i Olimpijskim igrama je ostvarenje sna. Nadam se da će možda moje pokazivanje da mogu staviti Brazil na kartu u takvom sportu potaknuti ljude iz zemalja koje nisu dobro zastupljene u alpskom skijanju da se to usude. Kad bih samo mogao uvjeriti jedno dijete da ipak pokuša, to bi me učinilo najsretnijom osobom na svijetu. Bilo bi mi izuzetno drago kad bi to bio Brazilac koji dolazi poslije mene i preuzima takvo nasljeđe.

- Želim ostaviti iza sebe nasljeđe, gdje će me se pamtiti kao nekoga tko je uvijek ostao vjeran onome što je bio. Moj najveći cilj je da ovaj sport napustim s više raznolikosti i više prihvaćanja različitosti.

Za Pinheira Braathena, nalakirani nokti koje također nosi nisu modna izjava ili prolazni trend. Oni su predstavljanje identiteta. I zato je otvoreno govorio o svojoj želji da promijeni kulturu alpskog skijanja pokazujući se kao potpuno svoj.

- Želim promijeniti ovaj sport tako što ću biti svoj. Ne želim obuzdavati svoju osobnost samo zato što to sustav očekuje od mene i nadam se da ću tako nekome biti inspiracija - objašnjava i dodaje:

- Dečko koji želi lakirati nokte možda će se konačno usuditi na to, baš kao što se ja usudim. Dečko koji se želi odijevati ženstveno možda će se to zapravo usuditi. Ili će zauzeti određeni politički stav, čak i ako ljudi oko njega ne dijele njegovo mišljenje. Sportski svijet je često vrlo konzervativan, strog i ograničavajući. Nisam dovoljno jak da nas sam oslobodim tih okova, ali ako mogu poslužiti kao svojevrsna inspiracija da sport učinim malo tolerantnijim, šarenijim i raznolikijim, to bi me učinilo puno sretnijom od bilo kakve sportske pobjede - kazao je jednom prilikom najnoviji olimpijski pobjednik.