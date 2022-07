Naši veslači u problemima: Martin odustao od EP-a, Valent Sinković se ozljedio

Umjesto da se kupa u znoju, trofejni veslački olimpijac Damir Martin ovih se dana kupa u paškom moru. Bolovi u operiranom kuku natjerali su ga na prisilan odmor i propuštanje ostatka sezone, u kojemu su i europsko i svjetsko prvenstvo.

– Bolove sam osjetio tijekom regate Svjetskoga kupa u Luzernu, nakon čega sam mirovao tjedan dana. Na koncu sam shvatio kako je bolje ne forsirati se i što bolje se odmoriti za što raniji početak priprema za predolimpijsku i kvalifikacijsku 2023. godinu. S obzirom na sve ono što sam prošao, forsirati se za ovogodišnja natjecanja ne bi imalo smisla.

Ne želim preživljavati

A s obzirom na nužnu pauzu i zaostatak u treningu, zacijelo se ne bi dobro proveo na Prvenstvu Europe, koje u Münchenu počinje 11. kolovoza.

– Jedno je utrkivanje, a drugo je preživljavanje natjecanja. C i D finala jesu gušt ako ih mogu voziti bez bolova, no kad se oni jave, to više nije gušt. Stoga ću nastaviti trenirati bez forsiranja kao što je to bio prvotni plan.

No, taj se plan mijenjao u hodu.

– Da, mijenjao se nakon priprema u Austriji koje su protekle besprijekorno. Napravio sam dobru kilometražu na vodi i na biciklu pa sam dobio krila da bi tako moglo biti i na Svjetskom kupu i Prvenstvu Europe. No, očito moje tijelo nije bilo spremno za takve napore. Išlo je dobro pa sam previše naglo krenuo, a više sam se puta opekao, pa tako i ovaj put, kada sam preskakao stepenice.

Kada su se pojavili bolovi, pojavila se i Damšina odluka o odustajanju i od rujanskoga Svjetskog prvenstva.

– Ono je u drugoj polovini rujna, što znači da se za sljedeću sezonu ne bihmogao početi spremati prije 15. listopada, a to bi bilo prekasno. Štoviše, moj je plan početi s pripremama 1. rujna jer na Svjetskom prvenstvu želim ući među onih devet koji će izravno na Olimpijske igre. U karijeri mi nedostaje još svjetska medalja u skifu, a nadam se da će to biti moguće 2023. na SP-u u Beogradu.

S ozljedom se ovih dana borio i Valent Sinković. Dok je brat mu Martin sam trenirao u samcu, Valent je bio na terapiji (injekcije u leđni mišić) čiju će učinkovitost spoznati predstojećeg vikenda.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL 11.06.2021., Sinj - Braca Valent i Martin Sinkovic na zadnjim pripremama na Peruckom jezeru uoci nastupa na Olimpijskim igrama u Tokiju. Hrvatski veslacki dvojac loviti svoju trecu olimpijsku medalju u nizu, u trecoj razlicitoj disciplini. Photo: Igor Kralj/PIXSELL

– Trener Bralić, brat i ja u petak ćemo izaći na Peruću i trenirati. Zapravo, lagano ćemo do nedjelje, kada planiramo napraviti neku normalnu kilometražu, a ako u ponedjeljak ne budem mogao trenirati punom snagom, više neće imati smisla ni pokušavati nastupiti na EP-u.

Konkurentni i bez maksimuma

A i sada već kasne s pripremama.

– Ako u ponedjeljak i bude sve kako treba, mi u München nećemo doći s vrhunskom formom. Možemo biti konkurentni, ali ne na svom maksimumu.

Da je Valent uvažio savjet svog trenera i svog brata da se preskoči regata u Luzernu, možda bi priča sada bila drukčija. Jer, bolovi su se pojavili prije te utrke.

– I Martin i Brale govorili su da ne moramo ići u Luzern ako nisam fit, no meni se činilo da mogu odveslati, što na koncu i jesam. No, gledano iz ove perspektive, možda bi doista bilo bolje da sam ih poslušao, no u vrhunskom je sportu teško reći kada je bolje stisnuti zube, a kada se odmoriti – ustvrdio je Valent.

