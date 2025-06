Naš najstariji igrač u reprezentaciji promijenio je sedam država i 13 klubova

Visok 210 cm, dječačkog lica, nitko mu ne bi rekao da je najstariji među odbojkaškim reprezentativcima Hrvatske, ali s 34 na plećima Ivan Mihalj doista je vetereran u našoj nacionalnoj A vrsti. Iskusni srednji bloker, koji je nakon odlaska iz Mladosti 2011. godine promijeno već 12 klubova u sedam država odrađuje svoje "niti sam ne zna koje reprezentativne pripreme". Idealan sugovornik za pitanje o prošlosti i sadašnjosti hrvatske odbojke, klupske i reprezentativne.

U Mariboru bez presinga

- Razlike je velika što se reprezentacije tiče, danas je to dovedeno na jedan vrlo visoki profesionalni nivo gdje nam ništa ne nedostaje, od logistike, stručnog stožera, pripremnih utakmica, baš svega… Ne želim se niti vraćati na ona vremena prije kada je bilo stotinu problema. A što se klubova u Superligi tiče, obzirom da sam lani igrao u Marini Kaštela mogu reći da se i tu vide pomaci, ali bih volio da se Mladosti, Osijeku i Kaštelima pridruže barem još dva-tri jaka kolektiva kako bi liga bila što jača i konkurentnija ostalima u Europi. Iako se i tu vide već razlike, pogotovo glede organizacije natjecanje, marketinga i svega ostaloga - priča Mihalj.

Reprezentacija je odrađivala treninge u Mariboru, odakle su za vikend otišli u Španjolsku na prijateljske utakmice s domaćom selekcijom, a ovaj ih vikend igraju prve susrete u Zlatnoj europskoj ligi. Mihalj je rekao o treninzima u Mariboru:

- Dobro se radilo u Mariboru, u miru, bez velikog presinga. Skup smo mladih ali i iskusnih igrača, i nakon prvih tjedana koji su bili turbulentni zbog različitog dolaska na pripreme zbog klupskih sezona, sada smo ušli u normalnu fazu. Pripremne su utakmice pokazale da smo na dobrom putu, pogotovo protiv Sjeverne Makedonije, dok je s kineskim sveučilištem bila tek trening utakmica.

Zanimljivo je da na prvom turniru Zlatne lige u Strumici neće biti domaćina.

- Izrael je zapravo domaćin turnira jer se zbog ratnih eskalacija ne igra kod njih.

Ambicije u ovogodišnjoj Zlatnoj europskoj ligi su…

- Želja je osigurati Final Four, mislim da to možemo u ovom sastavu. Zapravo su ambicije ostvarivati što više pobjeda zbog što boljeg rankinga, jer nam je to jako važno zbog budućih natjecanja.

Nakon Zlatne europske lige naše odbojkaše u drugom dijelu ljeta očekuju dva uzvratna kvalifikacijska susreta za odlazak na EP, protiv Estonije i Izraela.

- To nam je također od velike važnosti, želimo maksimalne pobjede u oba susreta što bi nam bilo, uvjereni smo, dovoljno za odlazak dogodine na EP. Zato je super što i u Zlatnoj europskoj ligi imamo Izrael za suparnika, pa možemo vidjeti koliko su jaki. U svakom slučaju, mislim da je odlazak na EP izvediv, i da sve ovisi o nama - kazat će Ivan Mihalj koji u novoj sezoni ponovno traži inozemni angažman:

- Nisam postavio granicu do kada ću igrati, osim – dok ja uživam u tome. A još uvijek uživam! Niti u reprezentaciji mi nije problem biti cijelo ljeto, jer ionako smatram da je za pravog profesionalca četiri mjeseca bez treninga predugi period. A ovdje se i poklopilo što kod izbornika Perisa imamo odličan raspored treniranja, pet dana pa onda dva dana odmora, što manje-više svi koristimo za odlazak doma, jer od Maribora meni doma do Zagreba samo je sat vremena vožnje.

Obitelj uvijek uz mene

Jedan od ključnih stupova Mihaljeve stabilnosti i uspjeha svakako je njegova obitelj. On s ponosom ističe kako mu uravnotežen svakodnevni život, a posebno obiteljska harmonija, daje snagu i motivaciju.

- Supruga se posvetila meni i mojoj karijeri, kao i našoj kćerkici Elli koja je došla uz to. Gdje god da idem, neovisno o klubu ili državi, one su sa mnom i to mi strašno puno znači, ta domaća atmosfera. Meni je dom tamo gdje smo mi zajedno. To je životni put koji smo odabrali i to nam je u redu, prilagodili smo se tome - iskreno će Mihalj.

Kako je bilo u Bugarskoj gdje ste igrlai za CSKA?

- CSKA je nekada bio vojni, a sada privatni klub. Odmah moram reći da sam se super uklopio, puno bolje nego što sam mogao i zamisliti. Nisam bio najstariji, bila su trojica-četvorica igrača starijih od mene. Sve je tamo bilo profesionalizirano, baš kako treba biti, tako da ne moram razmišljati ni o čemu drugome osim o treningu. Radna etika i pozitivna atmosfera u klubu su bili na izuzetno visokoj razini, s treninzima dvaput dnevno. Igrali smo bez pritiska visokih očekivanja, jer su sezonuprije bili peti. Njihov dugoročni cilj, kroz nekoliko godina, je vratiti primat koji su nekada imali, jer su najtrofejniji klub u Bugarsko - zaključio je Mihalj.