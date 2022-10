Napoli je pravo otkriće Lige prvaka, Liverpool svladao Rangerse u britanskom okršaju

Skupinom A dominira Napoli koji je odigrao novu sjajnu utakmicu te je upisao i treću pobjedu. Ovaj put Napoli je slavio u Amsterdamu kod Ajaxa čak 6-1 premda je domaći sastav poveo golom Kudusa u 9. minuti. No, primljeni gol nije ni malo obeshrabrio Napoli već ga je očito razljutio te je talijanska momčad već do kraja poluvremena imala vodstvo 3-1. Redom su zabijali Raspadori u 18. i Di Lorenzo u 33. minuti udarcima glavom, dok je Poljak Zielinski u 45. minuti dodatno uzdrmao domaćina golom za 3-1.

Na tome Napoli nije stao već je odmah na startu drugog poluvremena, u 47. minuti, Giacomo Raspadori zabio svoj drugi, a Napolijev četvrti pogodak. Do kraja susreta još su zabijali Gruzijac Kvarackelia i Argentinac Simeone, s tim da je Ajax od 73. minute imao igrača manje nakon drugog žutog kartona Tadića.

Napoliju je ovo bila sedma uzastopna pobjeda kombinirao u Serie A i Ligi prvaka.

Foto: Piroschka van de Wouw/REUTERS Soccer Football - Champions League - Group A - Ajax Amsterdam v Napoli - Johan Cruijff Arena, Amsterdam, Netherlands - October 4, 2022 Napoli's Kim Min-Jae and Giovanni Simeone celebrate after the match REUTERS/Piroschka Van De Wouw Photo: Piroschka van de Wouw/REUTERS

U drugom ogledu ove skupine neuvjerljivi ove sezone Liverpool je na svom Anfieldu svladao Rangers s 2-0 u ogledu gdje je dominirao od prve do zadnje minute. Poveo je Liverpool golom Alexander-Arnolda iz slobodnog udarca već u 7. minuti, a potvrda pobjede dogodila se u 53. kada je Salah bio miran i precizan s bijele točke.

Borna Barišić je kao i cijela gostujuća obrana imao puno posla na ovoj utakmici, a odradio je svih 90 minuta, dok je Antonio Mirko Čolak, prvi strijelac Rangersa ove sezone, u igru ušao u 73. minuti. Imao je Čolak jednu dobru šansu nakon ulaska, ali je iz blizine pogodio u domaćeg vratara Alissona.

Napoli je prvi na ljestvici s devet bodova, Liverpool ima šest, Ajax tri, dok je Rangers bez bodova.

Kako Napoli vlada situacijom u skupini A takav je belgijski Club Brugge u skupini B gdje je dobio sve tri utakmice te još nije primio pogodak (7-0). U ovom 3. kolu Club Brugge je doma svladao madridski Atletico 2-0. Nakon iznimno lijepe akcije Club Brugge je poveo u 36. minuti golom Sawaha, dok je Ferran Jutgla u 62. povećao na 2-0.

Gostima iz Madrida se otvorila šansa u 76. minuti, no tada je Antoine Griezmann s bijele točke pogodio vratnicu, a u prvoj sljedećoj akciji Francuzu je poništen pogodak nakon zaleđa.

Na Dragao stadionu Porto je uz istih 2-0 svladao Bayer. U prvom poluvremenu je svaka momčad postigla po pogodak, ali su oba poništena, dok u 45. minuti Čeh Schick nije realizirao jedanaesterac za goste iz Leverkusena. Kazna za to je uslijedila u nastavku kada je Porto zabio dva gola za prvu pobjedu u skupini. Sanusi u 69. i Galeno u 86. su bili strijelci.

Club Brugge ima devet bodova nakon 270 minuta, a preostale tri momčadi su na tri boda.

Foto: PEDRO NUNES/REUTERS Soccer Football - Champions League - Group B - FC Porto v Bayer Leverkusen - Estadio do Dragao, Porto, Portugal - October 4, 2022 FC Porto's Mehdi Taremi scores their first goal which is later disallowed REUTERS/Pedro Nunes TPX IMAGES OF THE DAY Photo: PEDRO NUNES/REUTERS

U skupini D su Eintracht i Tottenham u Frankfurtu odigrali 0-0 premda su oba sastava imala veliki broj dobrih prilika. Tottenham je dominirao u prvom dijelu, ali dvije sjajne šanse Kanea, kao i jedna Sona, su ostale neiskorištene. U drugom dijelu je sve opasnije prijetio i Eintracht, ali je na kraju susret završio bez pogodaka.

Foto: EXPA/ Eibner/ Michael Bermel 04.10.2022, Commerzbank Arena, Frankfurt, GER, UEFA CL, Eintracht Frankfurt vs Tottenham Hotspur, Gruppe D, im Bild Harry Kane (Tottenham Hotspur,#10) im Zweikampf mit Sebastian Rode (Eintracht Frankfurt,#17), // during the UEFA Champions League group D match between Eintracht Frankfurt and Tottenham Hotspur at the Commerzbank Arena in Frankfurt, Germany on 2022/10/04. EXPA Pictures © 2022, PhotoCredit: EXPA/ Eibner-Pressefoto/ Michael Bermel *****ATTENTION - OUT of GER***** Photo: EXPA/ Eibner/ Michael Bermel/EXPA

Za domaćina je cijelu utakmicu odigrao Kristijan Jakić, dok je Ivan Perišić za Tottenham igrao do 71. minute. Hrvoje Smolčić je dvoboj odgledao s domaće klupe za pričuve. Ranije u ovoj skupini je Marseille, sastav kojeg vodi hrvatski trener Igor Tudor, svladao Sporting 4-1 pa tako na ljestvici vodi Sporting sa šest bodova. Po četiri imaju Tottenham i Eintracht, dok je Marseille na tri.

