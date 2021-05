Najveći svih vremena uveo najvećeg svoje generacije u Kuću slavnih

Košarkaš Kobe Bryant, koji je prošle godine poginuo zajedno s kćerkom i još sedam osoba u padu helikoptera, posthumno je sinoć primljen u Kuću slavnih na svečanosti koja je zbog pandemije koronavirusa organizirana osam mjeseci kasnije.

Osim njega u košarkašku kuću slavnih ušli su i Kevin Garnett i Tim Duncan te igrač i trener Rudy Tomjanovich, trener muških college momčadi Eddie Sutton, trenerice ženskih college ekipa Kim Mulkey i Barbara Stevens, košarkašica Tamika Catchings i NBA dužnosnik Philip Baumann.

Bryant je pet puta osvajao naslov prvaka NBA, 18 puta je biran u NBA All-Star momčad i bio je proglašen MVP-jem u sezoni 2007./08.

- Kobeova osobna statistika govori sve sama za sebe, on je bio na drugoj razini. Nikada nije išao prečacima u košarci. Dao je cijelog sebe toj igri - izjavila je na svečanosti Kobeova udovica Vanessa, a bila je u pratnji Michaela Jordana.

- Uspio si, sada si u Kući slavnih - dodala je Vanessa Bryant u emotivnom govoru.

- Ti si pravi šampion. Nisi samo MVP, ti si velikan košarke. Tako se ponosim tobom. Voljet ću te uvijek i zauvijek, Kobe Bean Bryant.

Duncan je pet puta osvajao naslov NBA prvaka i cijelu svoju 19-godišnju karijeri proveo u dresu San Antonio Spursa gdje je sada pomoćni trener.

Garnett je najveći dio svoje 21-godišnje karijere proveo u Minnesota Timberwolvesima i Boston Celticsima. U All Star momčad biran je 15 puta , a sa Celticsima je osvojio naslov prvaka 2008.

Mulkey je osvojila tri nacionalna naslova s Baylorom a nedavno je napustila to sveučilište kako bi postala trenerica na LSU.

Stevens je upisala 1,058 pobjeda u karijeri prije nego se povukla 2020. i osvojila naslov nacionalnog prvaka u Division II s Bentley sveučilištem 2014., dok je Catchings bila birana deset puta u WNBA All-Star, a 2011. bila je proglašena MVP-jem i bila je najbolja igračica Naismith collegea 1999./2000.

Tomjanovich je bio igrač Houston Rocketsa koje je kao trener odveo do naslova prvaka (1994. i 1995), Sutton je odveo četiri škole do NCAA turnira i tri je puta nastupao u finalu, dok je Baumann dugogodišnji FIBA dužnosnik.

Sutton i Baumann su posthumno uvedeni u Kuću slavnih.

Generacija 2021. za Kuću slavnih bit će objavljena u nedjelju.