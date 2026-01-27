Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 219
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
KAMERE SU JE ULOVILE

VIDEO Sestra hrvatskog reprezentativca zaplakala nakon drame s njenim bratom

Screenshot RTL
Autor
Patrik Mršnik
27.01.2026.
u 19:21

Hrvatska rukometna reprezentacija vodi ključnu bitku protiv Slovenije na Europskom prvenstvu, no važan dvoboj ostao je u sjeni ozljede Zvonimira Srne. Jedan od naših ključnih igrača morao je napustiti parket, a kamere su zabilježile potresnu reakciju njegove sestre Antonele

U uzavreloj atmosferi Malmö Arene Hrvatska protiv Slovenije igra jednu od onih utakmica koje se pamte. Momčad izbornika Dagura Sigurdssona od početka je pokazivala veliku borbenost i vodila je veći dio napetog susreta, a s tribina je odjekivala pjesma brojnih hrvatskih navijača. No, sav sportski naboj i tradicionalno rivalstvo na trenutak je prekinula scena koja je zabrinula cijelu sportsku javnost.

Igrala se 19. minuta utakmice kada je, pri vodstvu Hrvatske 9:7, na parket pao Zvonimir Srna. Nakon jednog žestokog duela sa slovenskim igračem, naš se reprezentativac uhvatio za koljeno s bolnom grimasom na licu. Dok je Srna ostao ležati na tlu, a suigrači mu prilazili u pomoć, režiser prijenosa pronašao je na tribinama njegovu mlađu sestru Antonelu. Vidno potresena, u suzama je pratila što se događa na terenu, a njezina joj je prijateljica pružala utjehu u zagrljaju. Taj trenutak ljudske brige i sestrinske ljubavi postao je jedan od najemotivnijih prizora večeri.

Zabrinutost je bila tim veća jer je Srna do utakmice sa Slovenijom bio jedan od najboljih i najpouzdanijih hrvatskih igrača na prvenstvu. S postignutim 21 pogotkom u prethodnim utakmicama, nametnuo se kao ključna figura u napadu, ali i kao nezamjenjiv stup obrane. Na veliko olakšanje svih, nakon prvotnog šoka i kratkog izlaska s terena, Srna se vratio u igru. Iako je bilo vidljivo da lagano šepa i da trpi bolove, stisnuo je zube i nastavio borbu, što je samo potvrdilo njegovu nevjerojatnu volju i važnost za desetkovanu momčad.

Ipak, sreća je bila kratkog vijeka. U 39. minuti dogodio se novi peh koji je definitivno označio kraj utakmice za sjajnog metkovskog rukometaša. Nakon jednog skoka i nezgodnog doskoka, Srna je osjetio novu, oštru bol, ovoga puta, prema prvim informacijama, u području zadnje lože. Odmah je zatražio izmjenu i, ne mogavši sakriti golemo razočaranje, u suzama je napustio parket te otišao ravno u svlačionicu, ostavivši suigrače da se bez njegove pomoći bore do kraja.

Antonela Srna, studentica medicine u Zagrebu, poznata je kao velika podrška svom bratu i često ga prati na velikim natjecanjima. Obiteljska povezanost u sportskoj obitelji Srna, iz koje potječe i legendarni nogometni kapetan Darijo Srna, iznimno je jaka. Imajući u vidu i Zvonimirovu tešku ozljedu grla iz 2025. godine, kada je bio hospitaliziran, nije ni čudo što svaki njegov pad na terenu izaziva toliku brigu kod njegovih najbližih.
Ključne riječi
Zvonimir Srna Hrvatska rukometna reprezentacija EP rukomet 2026.

Komentara 1

Pogledaj Sve
KA
kajbiti
19:49 27.01.2026.

Sestra❤️

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!