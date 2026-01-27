VIDEO Sestra hrvatskog reprezentativca zaplakala nakon drame s njenim bratom

U uzavreloj atmosferi Malmö Arene Hrvatska protiv Slovenije igra jednu od onih utakmica koje se pamte. Momčad izbornika Dagura Sigurdssona od početka je pokazivala veliku borbenost i vodila je veći dio napetog susreta, a s tribina je odjekivala pjesma brojnih hrvatskih navijača. No, sav sportski naboj i tradicionalno rivalstvo na trenutak je prekinula scena koja je zabrinula cijelu sportsku javnost.

Igrala se 19. minuta utakmice kada je, pri vodstvu Hrvatske 9:7, na parket pao Zvonimir Srna. Nakon jednog žestokog duela sa slovenskim igračem, naš se reprezentativac uhvatio za koljeno s bolnom grimasom na licu. Dok je Srna ostao ležati na tlu, a suigrači mu prilazili u pomoć, režiser prijenosa pronašao je na tribinama njegovu mlađu sestru Antonelu. Vidno potresena, u suzama je pratila što se događa na terenu, a njezina joj je prijateljica pružala utjehu u zagrljaju. Taj trenutak ljudske brige i sestrinske ljubavi postao je jedan od najemotivnijih prizora večeri.

Zabrinutost je bila tim veća jer je Srna do utakmice sa Slovenijom bio jedan od najboljih i najpouzdanijih hrvatskih igrača na prvenstvu. S postignutim 21 pogotkom u prethodnim utakmicama, nametnuo se kao ključna figura u napadu, ali i kao nezamjenjiv stup obrane. Na veliko olakšanje svih, nakon prvotnog šoka i kratkog izlaska s terena, Srna se vratio u igru. Iako je bilo vidljivo da lagano šepa i da trpi bolove, stisnuo je zube i nastavio borbu, što je samo potvrdilo njegovu nevjerojatnu volju i važnost za desetkovanu momčad.

Ipak, sreća je bila kratkog vijeka. U 39. minuti dogodio se novi peh koji je definitivno označio kraj utakmice za sjajnog metkovskog rukometaša. Nakon jednog skoka i nezgodnog doskoka, Srna je osjetio novu, oštru bol, ovoga puta, prema prvim informacijama, u području zadnje lože. Odmah je zatražio izmjenu i, ne mogavši sakriti golemo razočaranje, u suzama je napustio parket te otišao ravno u svlačionicu, ostavivši suigrače da se bez njegove pomoći bore do kraja.

Antonela Srna, studentica medicine u Zagrebu, poznata je kao velika podrška svom bratu i često ga prati na velikim natjecanjima. Obiteljska povezanost u sportskoj obitelji Srna, iz koje potječe i legendarni nogometni kapetan Darijo Srna, iznimno je jaka. Imajući u vidu i Zvonimirovu tešku ozljedu grla iz 2025. godine, kada je bio hospitaliziran, nije ni čudo što svaki njegov pad na terenu izaziva toliku brigu kod njegovih najbližih.