Najčitanije španjolske novine slave Modrića: Unatoč greškama Dalića, legenda je odvela Hrvatsku na final four

Hrvatska je novom pobjedom zaključila grupnu fazu Lige nacija te će se idućeg lipnja boriti za trofej na završnom turniru.

Najpoznatiji španjolski mediji AS i Marca odaju priznanje Luki Modriću, ali i kritiziraju Dejana Lovrena te izbornika Dalića zbog niza pogrešnih odluka.

- Modrić je povećao legendu o sebi - naslov je madridskog lista AS koji nadodaje:

- Nogometaš Reala je Hrvatsku vodio do povijesne pobjede za prvi završni turnir Lige nacija, ali do tog trijumfa se jako napatio. Austrija je od početka nasrnula na Hrvatsku, čiji izbornik Dalić se istaknuo pogrešnim odlukama. - pišu Španjolci koji smatraju kako je Arnautovića trebao čuvati Šutalo a ne Lovren, no očito ne znaju da je stoper Dinama načet ozljedom.

- Sosa je konačno ušao umjesto Barišića, dodao Perišiću, a ovaj centrirao na glavu Livaje i 20 tisuća Hrvata učinilo je da Beč izgleda kao Zagreb. - kažu iz dnevnika AS.

- Modrić je kod prvog gola demonstrirao veliku vještinu i mudrost jer je vidio prazan prostor, ušao i zabio - pišu iz Marce čiji novinari redovito hvale našeg maestra.

Standings provided by SofaScore

>> VIDEO: Navijači na ulicama Beča uoči utakmice Austrija-Hrvatska