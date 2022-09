Legenda Dinama: Livaković je jedan od heroja u važnoj pobjedi pred SP, drago mi je zbog Livaje

Hrvatska je izborila završni turnir četvorice u Ligi nacija, pobjedom nad Austrijom u Beču (3:1) izabranici Zlatka Dalića iza sebe su ostavili Dansku, Francusku i Austriju. K tome, Francuzi nam mogu poslati zahvalnicu jer smo ih pobjedom ostavili u elitnoj skupini Lige nacija. No, nije Hrvatska lako došla do te 3:1 pobjede na Prateru u kojem su dominirali naši navijači.

- Sretan sam i zadovoljan, lijepa je to stvar. Istina, nije bilo lako, pogotovu s obzirom na to kako je počelo. Nakon ranog vodstva brzo smo primili pogodak. I onda smo ostatak prvog poluvremena prošli u tražanje igre, hvatanju ritma. Imali smo problema u srednjem redu s praćenjem austrijskih igrača koji su nam ulazili iz drugog plana - pričao nam je Tomislav Rukavina.

'Drago mi zbog Livaje'

U odnosu na utakmicu s Danskom izbornik Dalić je napravio dosta izmjena, čak je s petoricom novih krenuo u bečki boj.

- Naravno da se to moralo osjetiti, ali ovo natjecanje i treba gledati u okviru Svjetskog prvenstva koje je pred nama, Prilika je to da se provjere neki igrači, sustav, funkcioniranje unutar sustava. I logično je da je bilo dosta promjen. Uostalom, oba izbornika su i tijekom utakmice napravila maksimalni broj izmjena da bi dali priliku još nekim igračima, da i drugi dobiju minutažu.

Foto: Srecko Niketic/PIXSELL 05.10.2021., stadion Aldo Drosina, Pula - Medjunarodni prijateljski nogometni turnir za reprezentacije U-18. Utakmica reprezentacije Hrvatske i Belgije. Izbornik Tomislav Rukavina. Photo: Srecko Niketic/PIXSELL

Ono što se lako moglo primjetiti je da smo ozljedom Marcela Brozovića imali puno problema, da smo teško živjeli sve do kraja prvog poluvremena, očito je da za njega nemamo pravu zamjenu u ovom trenutku.

- Teško je reći da imamo zamjenu za njega. Dok je igrao, igrali smo s njim kao jedinim zadnjim veznim, kad je morao izaći, Kovačić se spustio i ušao Majer. Logično je da je Lovri trebalo neko vrijeme jer je ušao nezagrijan u utakmicu s puno ritma. Trebalo nam je vremena da se i prilagodimo na novu situaciju. Kad se u nastavku i Luka spustio u drugog zadnjeg, kad smo zaigrali s 4-2-3-1, bili smo puno bolji u fazi obrane, nisu nam Austrijanci više ulazili iz drugog plana, lakše smo prenosili loptu, imali dobru kontrolu. Luka i Kova odigrali su veliku ulogu i sve je onda nagovještavalo da će završiti ovako. Imamo ekstra kvalitetu prema naprijed, pa Perišić uvijek nešto napravi, a meni je drago što je Livaja zabio, pogotovu zbog svega što je prošao u obitelji (u kolovozu mu je poginuo otac, nap. a.) - kaže Rukavina koji je želio naglasiti:

- Moraš imati pravog vratara kad krenu problemi, uvijek smo imali kvalitetne vratare, a Livaković je na tom tragu, ponovno je pokazao visoku kvalitetu i jedan je od heroja ove pobjede jer tko zna kamo bi otišla utakmica da smo ušli u rezultatski minus.

Foto: LISA LEUTNER/REUTERS Soccer Football - UEFA Nations League - Group A - Austria v Croatia - Ernst Happel Stadium, Vienna, Austria - September 25, 2022 Croatia's Dominik Livakovic celebrates their first goal, scored by Luka Modric REUTERS/Lisa Leutner Photo: LISA LEUTNER/REUTERS

'Dobili pobjedničku atmosferu'

Što smo dobili, osim final-foura, ovom utakmicom?

- Dobili smo odličnu formu, pobijedili u velikim utakmicama, imamo pobjedničku atmosferu i svi će na pripreme za SP doći puni samopouzdanja. Dalić već zna tko ide na SP i to daje sigurnost i mirnoću igračima, mogu se opustiti. A prava atmosfera važna je za pravi rezultat na SP. Liga nacija je sad bila odlična priprema za SP, kad se igralo u lipnju bilo je problematično, a sad smo imali priliku provjeriti brojne igrače - zaključio je Tomislav Rukavina.

Standings provided by SofaScore

>> VIDEO: Kladionice Vatrenima daju manje od 2% šanse za osvajanje Svjetskog prvenstva u Kataru