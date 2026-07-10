Panika u švicarskom kampu: Ostali su bez najboljeg napadača za utakmicu s Argentinom

Švicarska nogometna reprezentacija bit će oslabljena protiv Argentine, u četvrtfinalnom ogledu Svjetskog prvenstva, jer se od ozljede još uvijek nije oporavio 20-godišnji Johan Manzambi.
Na treningu je Manzambi ozlijedio koljeno, a ozljeda je još uvijek dovoljno jaka da mu priječi povratak na terene. Zbog toga je propustio i utakmicu osmine finala protiv Kolumbije u kojoj su Švicarci slavili s 4-3 nakon jedanaesteraca. Dvoboj protiv Argentine igra se u Kansas Cityju, u noći sa subote na nedjelju, u 3 sata po srednjeeuropskom vremenu.Otkriveno tko sve želi Zlatka Dalića nakon odlaska iz Hrvatske! Pljušte ponude, zovu ga dva diva
„Nažalost, još uvijek ne možemo računati na Manzambija i bit će to hendikep za nas“, rekao je u najavi utakmice protiv Argentine švicarski izbornik Murat Yakin.
S tri pogotka i dvije asistencije Manzambi je unatoč jednoj utakmici manje najučinkovitiji švicarski reprezentativac na prvenstvu.
U karijeri je odigrao 16 utakmica za Švicarsku te je postigao šest pogodaka.