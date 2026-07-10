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PROBLEMI

Panika u švicarskom kampu: Ostali su bez najboljeg napadača za utakmicu s Argentinom

FIFA World Cup 2026 - Switzerland Training
Anne-Marie Sorvin/REUTERS
VL
Autor
Hina
10.07.2026.
u 20:16

Na treningu je Manzambi ozlijedio koljeno, a ozljeda je još uvijek dovoljno jaka da mu priječi povratak na terene. Zbog toga je propustio i utakmicu osmine finala protiv Kolumbije

 Švicarska nogometna reprezentacija bit će oslabljena protiv Argentine, u četvrtfinalnom ogledu Svjetskog prvenstva, jer se od ozljede još uvijek nije oporavio 20-godišnji Johan Manzambi.

Na treningu je Manzambi ozlijedio koljeno, a ozljeda je još uvijek dovoljno jaka da mu priječi povratak na terene. Zbog toga je propustio i utakmicu osmine finala protiv Kolumbije u kojoj su Švicarci slavili s 4-3 nakon jedanaesteraca. Dvoboj protiv Argentine igra se u Kansas Cityju, u noći sa subote na nedjelju, u 3 sata po srednjeeuropskom vremenu.

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„Nažalost, još uvijek ne možemo računati na Manzambija i bit će to hendikep za nas“, rekao je u najavi utakmice protiv Argentine švicarski izbornik Murat Yakin.

S tri pogotka i dvije asistencije Manzambi je unatoč jednoj utakmici manje najučinkovitiji švicarski reprezentativac na prvenstvu.

U karijeri je odigrao 16 utakmica za Švicarsku te je postigao šest pogodaka.
Ključne riječi
Johan Manzambi SP 2026. Švicarska nogometna reprezentacija

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