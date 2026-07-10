Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 222
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026.
#Vatreni
#TOPLINSKI VAL
#MARKO LIVAJA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
UŽIVO
UŽIVO Odlična utakmica Španjolske i Belgije: Belgija ostala bez vratara
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NESVAKIDAŠNJE

Bizarna situacija na utakmici Španjolske i Belgije: Sudac napravio prekršaj na Olmu?

FIFA World Cup 2026 - Quarter Final - Spain v Belgium
Kirby Lee/REUTERS
VL
Autor
Večernji.hr
10.07.2026.
u 22:00

Lopta je s desne strane napada poslana prema Daniju Olmu u sredini. Bivši igrač Dinama odlučio se na široku kretnju kod primanja lopte kako bi ju dobio na povoljnijoj poziciji

Španjolska i Belgija u ovim trenucima igraju četvrtfinalni susret na Svjetskom prvenstvu. Rezultat na poluvremenu je 1:1. Španjolci su poveli u 30. minuti preko Fabiana Ruiza, a 11 minuta kasnije izjednačio je Charles De Ketelaere.

Jedan od zanimljivijih trenutaka prvog dijela dogodio se u 37. minuti. Lopta je s desne strane napada poslana prema Daniju Olmu u sredini. Bivši igrač Dinama odlučio se na široku kretnju kod primanja lopte kako bi ju dobio na povoljnijoj poziciji, ali to se nikada nije dogodilo.

Otkriveno tko sve želi Zlatka Dalića nakon odlaska iz Hrvatske! Pljušte ponude, zovu ga dva diva

Naime, Olmo se zabio u suca Engleza Michaela Olivera koji se našao na krivom mjestu u krivo vrijeme te mu napravio blok u stilu košarkaškog centra. Oliver je nakon toga morao zaustaviti igru budući da je sudac direktno utjecao na ishod akcije Furije. Španjolci su tako dobili slobodni udarac zbog "sudčevog prekršaja".
Ključne riječi
Belgijska nogometna reprezentacija Španjolska nogometna reprezentacija SP 2026. prekršaj Dani Olmo sudac

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!