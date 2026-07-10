Bizarna situacija na utakmici Španjolske i Belgije: Sudac napravio prekršaj na Olmu?

Španjolska i Belgija u ovim trenucima igraju četvrtfinalni susret na Svjetskom prvenstvu. Rezultat na poluvremenu je 1:1. Španjolci su poveli u 30. minuti preko Fabiana Ruiza, a 11 minuta kasnije izjednačio je Charles De Ketelaere.

Jedan od zanimljivijih trenutaka prvog dijela dogodio se u 37. minuti. Lopta je s desne strane napada poslana prema Daniju Olmu u sredini. Bivši igrač Dinama odlučio se na široku kretnju kod primanja lopte kako bi ju dobio na povoljnijoj poziciji, ali to se nikada nije dogodilo.

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Naime, Olmo se zabio u suca Engleza Michaela Olivera koji se našao na krivom mjestu u krivo vrijeme te mu napravio blok u stilu košarkaškog centra. Oliver je nakon toga morao zaustaviti igru budući da je sudac direktno utjecao na ishod akcije Furije. Španjolci su tako dobili slobodni udarac zbog "sudčevog prekršaja".