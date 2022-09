Dalić ušutkao kritičare: 'Ubila me Liga nacija, ovi moji 'prijatelji' što čekaju da izgubim, njima je to bila hrana'

Veliki teret skinuo je s leđa Zlatko Dalić nakon dobro odrađenog izdanja Lige nacija, dugo vremena je tvrdio kako ne voli ovo natjecanje, sada je sve stiglo na naplatu.

Hrvatska je u 2022. godini dva puta svladala Dansku, momčad iz svjetskog TOP 10 te polufinaliste zadnjeg Eura, odnosno jednom Francusku, branitelje naslova svjetskog prvaka u Kataru.

- Ubila me Liga nacija, ovi moji prijateljie što čekaju da izgubim, njima je to bila hrana. Bio sam protiv Lige nacija jer smo imali četiri utakmice u deset dana. Sve neki teški porazi bili su u Ligi nacija, to mi je bila crna rupa, sad smo i to riješili. - prenosi Dalićevu izjavu portal 24 sata.

- Standardizirat ću momčad za SP, možda neće biti kao u Rusiji, da će se u pola noći znati sastav, ali će biti 11-12 igrača.... Sve je otvoreno, sad presuđuju detalji, najsitniji detalji, moram voditi brigu da se situacija smiri, da nema euforije, to je bitno. Moramo gledati i ponašanje igrača, izjave ćemo pratiti, što pričaju, sve, baš sve. - rekao je izbornik koji će se uskoro morati pripremati i za nadolazeći Mundijal.

Je li Livaja zaslužio da putuje u Katar na Mundijal? Da, on je napadač koji je u sjajnoj formi 81,15% +

Ne, Hrvatska ima boljih riješenja u napadu 12,35% +

Ne samo poziv, nego i mjesto prvog napadača 6,50% +

