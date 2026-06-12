Najbolji svjetski vratar iznenadio priznanjem: 'Moram razmišljati o svome tijelu'

Samo tri dana dijeli nas od prve utakmice Belgije na Svjetskom prvenstvu u SAD-u, Meksiku i Kanadi. Crveni vragovi favoriti su u skupini s Egiptom, Novim Zelandom i Iranom. Jedna od njihovih najvećih uzdanica bit će Thibaut Courtois, vratar madridskog Reala i jedan od najboljih čuvara mreže na svijetu.

Za mnoge, riječ je o najboljem golmanu na svijetu, ali tik pred početak prvenstva on je belgijske medije iznenadio priznanjem kako bi nakon Mundijala mogao napustiti nacionalnu vrstu:

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- Ne znam je li ovo pravo vrijeme za razgovor o tome, ali veća je vjerojatnost da neću nastaviti nego da ostanem s reprezentacijom nakon Svjetskog prvenstva. Imam 34 godine i moram razmišljati o svom tijelu. Želim igrati na visokoj razini dugi niz godina. Mislim da je sada vrijeme da predam palicu novoj generaciji. Spremni su - rekao je pa pojasnio zašto se namjerava oprostiti.

Kako kaže, tome kumuju ozljede kojih je u posljednjim sezonama bilo nekoliko: "Tada sam počeo razmišljati o budućnosti, jer sam osjećao da mi ta razdoblja odmora daju snagu. Nije bilo pritiska da igram, na primjer, četiri važne utakmice Lige prvaka u dva tjedna. Mogao sam ići u teretanu kako bi se moje tijelo oporavilo. Čak i kada me prethodni izbornik nije pozvao u reprezentaciju, primijetio sam da sam se dobro oporavljao tijekom tih razdoblja".

Courtois je za Belgiju dosad upisao 109 nastupa te je bio ključni dio reprezentacije koja je 2018. osvojila brončanu medalju na Svjetskom prvenstvu u Rusiji.