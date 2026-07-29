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STIGLI PAPIRI ZA IZRUČENJE

Pojavile se priče da će izbjeći Hrvatsku, sada je stigao odgovor iz Kazahstana: Evo gdje je Vedran Pavlek

Vedran Pavlek
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
1/5
VL
Autor
Večernji.hr
29.07.2026.
u 10:05
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Posljednjih dana pojavila se i tvrdnja da bi Pavlek mogao izbjeći izručenje sklapanjem braka s kazahstanskom državljankom i stjecanjem tamošnjeg državljanstva

Vedran Pavlek, za kojim je Hrvatska raspisala međunarodnu tjeralicu, i dalje se nalazi u ekstradicijskom pritvoru u kazahstanskom Almatiju, gdje čeka odluku o tome hoće li biti izručen hrvatskom pravosuđu. U međuvremenu su se pojavile brojne špekulacije o njegovu statusu, no kazahstanske vlasti odbacile su tvrdnje da je na slobodi.

Kako pišu 24sata, nakon upita upućenog preko kazahstanskog istraživačkog medija Vlast.kz, odgovor je stigao iz Glavnog državnog odvjetništva Republike Kazahstan. -  Glavno državno odvjetništvo Republike Kazahstan razmotrilo je Vaš zahtjev za dostavu informacija o uhićenju Vedrana Pavleka u Kazahstanu. Obavještavamo Vas da je zahtjev Državnog odvjetništva Republike Hrvatske za izručenje Vedrana Pavleka radi kaznenog progona zaprimljen u Glavnom državnom odvjetništvu Republike Kazahstan. Slijedom toga, Specijalizirani istražni sud grada Almatija je 10. lipnja 2026. godine, sukladno članku 588. Zakona o kaznenom postupku Republike Kazahstan, odredio ekstradicijski pritvor u trajanju od 12 mjeseci do donošenja odluke o izručenju. Trenutačno se provodi ekstradicijska provjera, nakon čega će, u skladu s nacionalnim zakonodavstvom, biti donesena konačna procesna odluka - poručio je glavni državni odvjetnik Republike Kazahstan Berik Nogayuly Assylov.

Posljednjih dana pojavila se i tvrdnja da bi Pavlek mogao izbjeći izručenje sklapanjem braka s kazahstanskom državljankom i stjecanjem tamošnjeg državljanstva. Međutim, prema pisanju 24sata, takav scenarij nije realan. Naime, Kazahstan ne dopušta dvojno državljanstvo, a i u slučaju sklapanja braka stranac može podnijeti zahtjev za državljanstvo tek nakon tri godine zakonitog boravka u zemlji. Budući da se Pavlek nalazi u ekstradicijskom pritvoru i u Kazahstan je ušao kao turist, ne ispunjava osnovne uvjete za pokretanje takvog postupka. Zbog toga je, prema trenutačnom stanju postupka, izglednije da će kazahstanske vlasti u idućih godinu dana donijeti odluku o njegovu izručenju Hrvatskoj nego da će uspjeti steći kazahstansko državljanstvo.

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Ključne riječi
Hrvatski olimpijski odbor Vedran Pavlek

Komentara 16

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Avatar Next Level
Next Level
10:28 29.07.2026.

Frende ako si nam pokro lovu budi faca pa se vrati u HR i dokaži da nisi .. al za to treba imati cojones

LO
Lojzek1967
10:47 29.07.2026.

A kak bu sa senilnim Matešom?

Avatar Matija22
Matija22
10:27 29.07.2026.

Neće biti izručen Hrvatskoj dok mu ne uzmu svu lovu ondosno dok troši u toj zemlji isto kao i lopina mamić u bih , dok kad te države imaju koristi od njih zaboravite izručenja.

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