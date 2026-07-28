Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 0
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#MEĐUGORJE
#DINAMO
#Vatreni
#TOPLINSKI VAL
#MARKO LIVAJA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
VRATITE GA U TRGOVINU

Inspektorat s polica povlači popularan mesni proizvod: Nemojte ga konzumirati

Zagreb: SuperKonzum na Radni?koj cesti
Boris Scitar/Vecernji list
VL
Autor
Lucija Lacković/Hina
28.07.2026.
u 23:33
Google icon Dodaj Večernji list među omiljene izvore na Googleu

Potrošačima se preporučuje da proizvod ne konzumiraju te da ga vrate u bilo koju Pivac ili Spar i Interspar trgovinu

Državni inspektorat u utorak je zbog povećanog broja bakterija Listeria monocytogenes opozvao S-Budget dimljena rebra proizvođača Mesne industrije Braća Pivac te pozvao potrošače da ih ne konzumiraju. Državni inspektorat opozvao je S-Budget dimljena rebra s rokovima trajanja 16. i 19. kolovoza 2026. Proizvod je proizvela Mesna industrija Braća Pivac d.o.o., a na tržište ga stavlja SPAR Hrvatska. Potrošačima se preporučuje da proizvod ne konzumiraju te da ga vrate u bilo koju Pivac ili Spar i Interspar trgovinu, a povrat je moguć i bez predočenja računa. Riječ je o proizvodu koji nije u skladu s Uredbom Komisije o mikrobiološkim kriterijima za hranu.

O podzemnim spremnicima kod Jelačić-placa pitali smo Zagrepčane! Nisu oduševljeni
Ključne riječi
opoziv proizvoda trgovina Inspekcija

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!