Inspektorat s polica povlači popularan mesni proizvod: Nemojte ga konzumirati

Državni inspektorat u utorak je zbog povećanog broja bakterija Listeria monocytogenes opozvao S-Budget dimljena rebra proizvođača Mesne industrije Braća Pivac te pozvao potrošače da ih ne konzumiraju. Državni inspektorat opozvao je S-Budget dimljena rebra s rokovima trajanja 16. i 19. kolovoza 2026. Proizvod je proizvela Mesna industrija Braća Pivac d.o.o., a na tržište ga stavlja SPAR Hrvatska. Potrošačima se preporučuje da proizvod ne konzumiraju te da ga vrate u bilo koju Pivac ili Spar i Interspar trgovinu, a povrat je moguć i bez predočenja računa. Riječ je o proizvodu koji nije u skladu s Uredbom Komisije o mikrobiološkim kriterijima za hranu.

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