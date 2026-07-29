Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 41
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#MEĐUGORJE
#DINAMO
#Vatreni
#TOPLINSKI VAL
#MARKO LIVAJA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
'Zar je to džentlmenski?'

Trener Thuna žestoko napao igrače Dinama: Bili su izrazito nekorektni

Zagreb: GNK Dinamo i FC Thun u uzvratnoj utakmici 2. pretkola UEFA Lige prvaka
Foto: Igor Soban/PIXSELL
1/6
VL
Autor
Vecernji.hr
29.07.2026.
u 09:00
Google icon Dodaj Večernji list među omiljene izvore na Googleu

- Prije crvenog kartona bili su nekorektni. Vratili su nam loptu zbog fair-playa, a zatim odmah krenuli u presing. Nakon toga mi nismo dobro odigrali, ali svejedno... Zar je to džentlmenski? - rekao je trener Thuna.

Trener Thuna Gian-Luca Privitelli bio je poprilično oštar nakon što je njegova momčad vodila 2:0 na Maksimiru i na kraju izgubila od Dinama s 3:2. Smatra da se igrači Dinama nisu ponijeli korektno, a imao je i poruku za suca.

- Prije crvenog kartona bili su izrazito nekorektni. Vratili su nam loptu zbog fair-playa, a zatim odmah krenuli u presing. Nakon toga mi nismo dobro odigrali, ali svejedno... Zar je to džentlmenski? - rekao je trener Thuna.

Kritiziriao je suca zbog crvenog kartona.

- Dati crveni karton, premda je Justin još tako blizu... To je vrlo hrabra odluka. Da se igralo kod nas, vjerojatno ne bi pokazao crveni karton - izjavio je te na kraju zaključio:

- Na kraju sam ponosan na način na koji smo se branili kao momčad, svi su dali svoj maksimum.

 
Ključne riječi
Thun Dinamo Gian-Luca Privitelli

Komentara 3

Pogledaj Sve
Avatar O l u j a
O l u j a
09:34 29.07.2026.

"Vratili su nam loptu zbog fair-playa, a zatim odmah krenuli u presing." ...čuj, sram ih bilo, trebali su vam dati 5 minuta da smislite šta ćete

LE
Levanto
09:44 29.07.2026.

A je svašta ide po ovoj jadnoj zemlji. Tribali su dobiti barem još dva žuta za ono ležanje i prenemaganje. Bijedno i previše bijedno.

Avatar mladen111
mladen111
09:39 29.07.2026.

Tko gubi ima se pravo ljutiti.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!