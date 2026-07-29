Trener Thuna žestoko napao igrače Dinama: Bili su izrazito nekorektni

Trener Thuna Gian-Luca Privitelli bio je poprilično oštar nakon što je njegova momčad vodila 2:0 na Maksimiru i na kraju izgubila od Dinama s 3:2. Smatra da se igrači Dinama nisu ponijeli korektno, a imao je i poruku za suca.

- Prije crvenog kartona bili su izrazito nekorektni. Vratili su nam loptu zbog fair-playa, a zatim odmah krenuli u presing. Nakon toga mi nismo dobro odigrali, ali svejedno... Zar je to džentlmenski? - rekao je trener Thuna.

Kritiziriao je suca zbog crvenog kartona.

- Dati crveni karton, premda je Justin još tako blizu... To je vrlo hrabra odluka. Da se igralo kod nas, vjerojatno ne bi pokazao crveni karton - izjavio je te na kraju zaključio:

- Na kraju sam ponosan na način na koji smo se branili kao momčad, svi su dali svoj maksimum.