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ŠIRI SE MIRIS LJILJANA

FOTO/VIDEO Navijači BiH priredili show u Torontu uoči utakmice: Kanađani ne vjeruju čemu svjedoče

FIFA World Cup 2026 - Group B - Canada v Bosnia and Herzegovina
Foto: CLAUDIA GRECO/REUTERS
1/4
VL
Autor
Karlo Koret
12.06.2026.
u 18:02

Iako je Kanada jedan od tri domaćina, na stadionu BMO Field koji prima 45 tisuća gledatelja po nekim prognozama trebalo bi se naći oko 30 tisuća navijača BiH koji dolaze iz brojnih kanadskih gradova

Nogometna reprezentacija BiH danas otvara svoj drugi nastup na Svjetskim prvenstvima. Nakon Brazila 2014., Zmajevi će večeras od 21 sat igrati protiv jednog od domaćina Kanade. U susjednoj nam državi vlada neopisiva euforija, a ona se pretočila i preko Atlantika i zahvatila Toronto.

Društvenim mrežama šire se snimke i fotografije atmosfere koju su navijači priredili u kanadskom gradu. Nema sumnje kako će Zmajevi imati ogromnu podršku s tribina, a moglo bi se reći da će u Torontu igrati na domaćem terenu. Iako je Kanada jedan od tri domaćina, na stadionu BMO Field koji prima 45 tisuća gledatelja po nekim prognozama trebalo bi se naći oko 30 tisuća navijača BiH koji dolaze iz brojnih kanadskih gradova.

Posebnu pozornost privukla je snimka kolone automobila koja se kreće kroz Toronto. Iz svih se vide plavo-žute zastave i drugi navijački rekviziti. Također, može se čuti pjesma "Ljiljani" velikog Halida Bešlića koja je postala svojevrsna navijačka himna.

Euforija vlada i u susjednom nam Sarajevu gdje se iza svakog ugla mogu vidjeti ukrašeni kafići i navijači koji jedva čekaju početak utakmice.

Ključne riječi
Navijači Toronto SP 2026. BiH reprezentacija

Komentara 2

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CR
Croatos
19:12 12.06.2026.

Kanadaaaaa.

LE
lector2corrector
18:32 12.06.2026.

Ajmo Bosno, Bosno, Bosno, ajmo Ercegovino...

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