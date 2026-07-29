FOTO Evo kako je bilo na probi 'Traga u beskraju': Sve je spremno za večer posvećenu Oliveru Dragojeviću

U Veloj Luci sve je u znaku Olivera Dragojevića, a ovogodišnji, osmi „Trag u beskraju” kulminira velikim koncertom na sam dan osme godišnjice njegove smrti.
U Veloj Luci sve je u znaku Olivera Dragojevića, a ovogodišnji, osmi „Trag u beskraju” kulminira velikim koncertom na sam dan osme godišnjice njegove smrti.
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
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Na pontonu će 29. srpnja Oliverove pjesme izvoditi Petar Grašo, Zorica Kondža, Nina Badrić, Jakov Jozinović, Marko Tolja, Matija Cvek, Ivica Sikirić Ićo, Iva Ajduković, Ines Tričković i klapa Ošjak, dok će nakon televizijskog prijenosa program nastaviti Gelo Band.
Na pontonu će 29. srpnja Oliverove pjesme izvoditi Petar Grašo, Zorica Kondža, Nina Badrić, Jakov Jozinović, Marko Tolja, Matija Cvek, Ivica Sikirić Ićo, Iva Ajduković, Ines Tričković i klapa Ošjak, dok će nakon televizijskog prijenosa program nastaviti Gelo Band.
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
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Uoči velikog koncerta Vela Luka živi uz Oliverovu glazbu, a pripreme i probe privode se kraju.
Uoči velikog koncerta Vela Luka živi uz Oliverovu glazbu, a pripreme i probe privode se kraju.
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
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Glazbenici uvježbavaju pjesme koje će na posebnoj pozornici uz more ponovno oživjeti uspomenu na velikog splitskog pjevača, dok se u mjestu osjeća sve veće uzbuđenje zbog večeri koja će, kao i prethodnih godina, okupiti brojne Oliverove obožavatelje
Glazbenici uvježbavaju pjesme koje će na posebnoj pozornici uz more ponovno oživjeti uspomenu na velikog splitskog pjevača, dok se u mjestu osjeća sve veće uzbuđenje zbog večeri koja će, kao i prethodnih godina, okupiti brojne Oliverove obožavatelje
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
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„Trag u beskraju” tako i osmu godinu zaredom spaja glazbu, emocije i sjećanje na Olivera u njegovoj rodnoj Veloj Luci.
„Trag u beskraju” tako i osmu godinu zaredom spaja glazbu, emocije i sjećanje na Olivera u njegovoj rodnoj Veloj Luci.
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
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Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
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Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
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Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
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Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
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Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
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Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
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Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
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Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
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Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
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Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
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Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
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Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
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Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
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Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
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Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
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Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
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Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
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Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
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Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
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Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
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Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
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Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
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Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
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Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
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Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
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Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
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