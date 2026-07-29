FOTO Evo kako je bilo na probi 'Traga u beskraju': Sve je spremno za večer posvećenu Oliveru Dragojeviću

Na pontonu će 29. srpnja Oliverove pjesme izvoditi Petar Grašo, Zorica Kondža, Nina Badrić, Jakov Jozinović, Marko Tolja, Matija Cvek, Ivica Sikirić Ićo, Iva Ajduković, Ines Tričković i klapa Ošjak, dok će nakon televizijskog prijenosa program nastaviti Gelo Band.
Glazbenici uvježbavaju pjesme koje će na posebnoj pozornici uz more ponovno oživjeti uspomenu na velikog splitskog pjevača, dok se u mjestu osjeća sve veće uzbuđenje zbog večeri koja će, kao i prethodnih godina, okupiti brojne Oliverove obožavatelje