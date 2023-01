Najbolja skijašica svijeta našoj Zrinki: Skijanje je tvoje, ali trebaju ti lekcije za šampanjac

Zrinka Ljutić je nakon 16 dugih godina prvo hrvatsko ime u ženskom skijanju s postoljem u Svjetskom kupu. Nakon povijesnog trećeg mjesta u slalomu u Špindleruvom mlinu 19-godišnjoj skijašici su u nedjelju čestitala na uspjehu čestitala brojna skijaška i sportska imena, poput Filipa Zubčića, Veronike Zuzulove i Marina Čilića, ali i mnogih drugih.

Alpine Skiing - FIS Alpine Ski World Cup - Women's Slalom - Spindleruv Mlyn, Czech Republic - January 29, 2023 Croatia's Zrinka Ljutic in action during the Women's Slalom REUTERS/Lisi Niesner Photo: LISI NIESNER/REUTERS Foto: LISI NIESNER/REUTERS

Odala joj je i počast najbolja skijašica svih vremena Mikaela Shiffrin koja je u toj utrci završila na drugom mjestu, propustivši izjednačiti rekord legendarnog Ingemara Stenmarka po broju pobjeda (86) u povijesti Svjetskog kupa. Shiffrin zna da će taj dan brzo doći te je bila zadovoljna i drugim mjestom pored fantastične pobjednice, njemačke skijašice Lene Duerr.

Pogotovo je Shiffrin bila zadovoljna zbog činjenice da je osigurala Mali kristalni globus u slalomu za ovu sezonu, ali je i dalje htjela istaknuti obje djevojke koje su s njom podijelile mjesto na postolju u ovoj utrci.

"Ovo je bio Lenin dan, u potpunosti! Čestitam i Zrinki na prvom hrvatskom postolju još od Ane Jelušić. I Njemačka i Hrvatska slave nakon ove utrke, i to zasluženo", poručila je Shiffrin na svojem Instagram profilu nakon utrke, a pojavila se i na profilu Zrinke Ljutić.

Na Zrinkinoj objavi u kojoj slavi treće mjesto i zahvaljuje se svima koji su ju do tog postignuća doveli, velika Mikaela Shiffrin se 'ubacila' s komentarom. U prvom je dijelu komentara Zrinki na engleskom napisala "You got the skiing thing on lockdown", što je izraz koji nije najspretniji za doslovno prevođenje, ali može se shvatiti u stilu "skijanje je tvoje" ili, u nešto prenesenijem značenju, "prešla si igricu". Kad vam nešto takvo kaže osoba koja je najuspješnija u povijesti ovog sporta, to sigurno mora biti velika čast, ali i činjenica, jer ako itko zna nešto o skijanju, onda je to Shiffrin.

U drugom dijelu komentara Mikaela se malo našalila, poručivši Zrinki da "slijede lekcije iz otvaranja šampanjca" jer Zrinka se na svojem prvom podiju u Špindleruvom Mlinu nije najbolje snašla u otvaranju boce čime je nasmijala ostale djevojke s postolja. Na sve to joj je Zrinka odgovorila s "yes, master", odnosno, "da, gospodarice".

Alpine Skiing - FIS Alpine Ski World Cup - Women's Slalom - Spindleruv Mlyn, Czech Republic - January 29, 2023 Mikaela Shiffrin of the U.S. celebrates on the podium after placing second REUTERS/Lisi Niesner Photo: LISI NIESNER/REUTERS Foto: LISI NIESNER/REUTERS

Za skijašice nakon vikenda u Špindleruvom Mlinu slijedi Svjetsko prvenstvu u Courchevelu i Meribelu (od 6. do 18. veljače), a povratak Svjetskom kupu je predviđen za 25. veljače u Crans Montani. Idući slalom Svjetskog kupa za skijašice na rasporedu je tek tamo 11, ožujka u švedskom Areu.