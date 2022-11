Najbogatiji su na svijetu, ali troše transparentno i nižu rezultate

Newcastle United trenutno se nalazi na četvrtom mjestu Premier lige. Vlasnici jednog od najvećih klubova na Otoku, koji je prije godinu dana odlaskom skromnog gazde Mikea Ashleyja postao broj jedan u svijetu financijskog nogometa, osvrću se zadovoljno kimajući glavom.

U studenom 2021., momčad u crno-bijelim dresovima bila je prikovana za dno, poput sidra u moru. Saudijci i Amanda Staveley tek su stigli na sjever Engleske, pred njima je bilo pregršt posla. Stigao je i Eddie Howe (44), relativno mladi trener koji je već brojao osmu godinu staža u Bournemouthu.

I polako napredovali. Nije to bio cityjevski 'takeover' pun svjetskih pojačanja u kratkom vremenu. I možda upravo zato danas i jesu tako dobri. Zadržali su okosnicu ekipe, doveli nekoliko sjajnih pojedinaca poput Bruna Guimarãesa, Kierana Trippiera iz Tottenhama, LOSC-ova Svena Botmana, riskirali i pogodili s Nickom Popeom koji je sjajno zamijenio Martina Dubravku, u jednom trenutku najboljeg vratara lige.

Jedini 'splash the cash' transfer bio je dolazak napadača Alexandera Isaka iz Real Sociedada, vrijedan 70 milijuna eura. Kapetan Jamaal Lascelles, koji doduše sada igra nešto manje, zatim braća Longstaff, Joelinton, Miggy Almiron, Allan Saint-Maximin i Callum Wilson pobrinuli su se da momčad već ima temelj pri dolasku novih lica.

Nakon 13 odigranih kola, Newcastle je četvrtoplasirani s 24 boda. Utakmicu manje imaju peti Manchester United i šesti Chelsea pa ih možda prestignu, ali St. James' Park uživa u povratku svojeg kluba koji se nekada redovito borio za europska natjecanja.

Almiron, Guimarães i Trippier uz nekoliko pojedinaca iz drugih momčadi bore se za nagradu igrača listopada - najbolje navodno kotira Paragvajac Miggy, koji je kao krilni napadač zabio čak šest golova u mjesecu iza nas.

Sjajan niz rezultata - pet pobjeda i remi kroz listopad - rezultirali su i nominacijom za Howea. Konkurencija su mu Mikel Arteta i Pep Guardiola.

Newcastle ima svoj put. Polako, ali sigurno...

