Na tomboli "osvojili" brazilsku nogometnu legendu: Sad s njima mora igrati utakmicu

Brazilska nogometna legenda Roberto Carlos nastupit će za momčad jednog engleskog puba koji je dobio njegove usluge na tomboli na aukcijskoj web stranici eBay.

Roberto Carlos (48), koji je igrao za Real Madrid i brazilsku reprezentaciju, te bio poznat po svojim slobodnim udarcima, igrat će u veljači jednu utakmicu za nižerazrednu momčad iz Shrewsburyja s nazivom puba The Bull In The Barne.

- Plaćate pet funti da uđete u tombolu za priliku da imate profesionalca u svojoj momčad. Jedan od naših momaka rekao je 'ajmo probati i na kraju smo osvojili Roberta Carlosa - rekao je klupski tajnik Matthew Brown.

Carlos je osvojio Svjetsko prvenstvo 2002. s Brazilom, te tri Lige prvaka i četiri naslova La Lige s Real Madridom, a u veljači će osjetiti teren pored Hanwood Village Halla, sa svlačionicom u kojoj radi samo jedan tuš.

Roberto Carlos je karijeru završio u indijskom Delhi Dynamos 2015. godine, a poznat je i po tome što ima čak jedanaestero djece sa sedam žena.