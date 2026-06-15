Šveđanin zabio golčinu pa izveo nešto što se ne viđa svaki dan

Švedski reprezentativac tuniskog podrijetla Yasin Ayari obilježio je svoj debi na Svjetskom prvenstvu 2026. godine s dva pogotka protiv Tunisa, no njegov prvi gol imao je posebnu emotivnu težinu. Umjesto uobičajenog slavlja, 22-godišnji veznjak kleknuo je na travnjak i uputio se u molitvu. Razlog je povezan s njegovim obiteljskim korijenima – njegov otac rođen je u Tunisu.

Ayari nije mogao poželjeti bolji početak svog prvog nastupa na najvećoj nogometnoj pozornici. U dvoboju skupine H u Monterreyu postigao je vodeći pogodak za Švedsku već u sedmoj minuti, sjajnim volejem koji je završio u gornjem kutu tuniskog gola.

No, umjesto velikog slavlja, mladi švedski veznjak ostao je miran. Podignuo je ruke, a zatim pao na tlo i napravio sujūd, odnosno čin muslimanske prostracije u znak zahvalnosti Bogu. Kako navodi Al Jazeera, razlog takve reakcije leži u posebnoj vezi koju Ayari ima s Tunisom. Njegov otac Azzouz Ayari podrijetlom je iz Tunisa, dok mu je majka Marokanka. Iako je rođen u Švedskoj i cijeli nogometni put gradio u toj zemlji, reprezentativni debi na Svjetskom prvenstvu dočekao je upravo protiv domovine svog oca.

Ayari je prije nekoliko godina morao odlučiti koju će reprezentaciju predstavljati. Kao 18-godišnjak odabrao je Švedsku, zemlju svog rođenja, a njegov otac podržao je tu odluku. „Želio sam da igra za Švedsku. Trebao bi osjećati da vraća nešto zemlji koja se brinula za njega“, rekao je Azzouz Ayari za švedski Aftonbladet. Otac mladog nogometaša otkrio je i da je Yasin imao ponudu Tunisa, ali da ni on ni njegov sin tu opciju nisu ozbiljno razmatrali. Sam nogometaš svoju odluku objasnio je jednostavno – bilo mu je „prirodno“ nastaviti igrati za državu za koju je nastupao još od mlađih kategorija.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group F - Sweden v Tunisia - Estadio Monterrey, Monterrey, Mexico - June 14, 2026 Sweden's Yasin Ayari celebrates scoring their fifth goal with teammates REUTERS/Henry Romero TPX IMAGES OF THE DAY Photo: HENRY ROMERO/REUTERS Foto: HENRY ROMERO/REUTERS

Ayari je nogometni put započeo sa sedam godina u klubu Rasunda iz rodnog Solne, a potom je prešao u švedskog velikana AIK, za čiju je seniorsku momčad debitirao 2020. godine. Dvije godine kasnije potpisao je za engleski Brighton & Hove Albion, a za švedsku reprezentaciju prvi je put nastupio 2023. godine. Posebnu simboliku donio je i ždrijeb Svjetskog prvenstva. Kada je u prosincu objavljeno da će Švedska igrati protiv Tunisa, Ayari nije skrivao iznenađenje. „Bilo je ludo da smo završili u istoj skupini s njima“, rekao je.

U samoj utakmici 22-godišnjak je bio najbolji pojedinac švedske momčadi. Nakon prvog pogotka u završnici je još jednom zabio – u 95. minuti pronašao je prostor na rubu tuniskog kaznenog prostora i preciznim udarcem pogodio suprotni kut za svoj drugi pogodak na debiju. Ovaj put Ayari je ipak dopustio emocijama da izađu na površinu. Proslavio je pogodak pred oduševljenim švedskim navijačima, nakon što je ranije svojim potezom pokazao koliko je njegova nogometna priča isprepletena s dvjema kulturama.