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VRAĆA SE

Messijev odmor je gotov: Čekao je da prođe All-Star utakmica da se vrati u momčad Miamija

Major League Soccer - Inter Miami CF v Austin FC
MARCO BELLO/REUTERS
VL
Autor
Hina
30.07.2026.
u 11:17
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Tijekom njegove odsutnosti, trener Inter Miamija i Messijev prijatelj, Guillermo Hoyos, naznačio je da nema određenog datuma za povratak argentinske zvijezde i njegovog suigrača argentinskog reprezentativca Rodriga De Paula

Lionel Messi se vratio treninzima sa svojim klubom, Inter Miamijem, deset dana nakon poraza Argentine u finalu Svjetskog prvenstva.

Videozapis objavljen na društvenim mrežama MLS kluba prikazuje kako playmaker Albicelestea stiže na trening teren sa svojim suigračem Luisom Suarezom.

Nakon poraza od Španjolske (1-0) u produžecima u finalu Svjetskog prvenstva 19. srpnja, Messi je proveo nekoliko dana na odmoru s obitelji u svom rodnom gradu Rosariju, na istoku Argentine.

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"Bol je vrlo jaka i ovu će ozljedu biti teško zacijeliti. Ali također se fokusiram na sve pozitivne stvari", napisao je 39-godišnjak na društvenim mrežama, nakon što se rasplakao nakon poraza.

Tijekom njegove odsutnosti, trener Inter Miamija i Messijev prijatelj, Guillermo Hoyos, naznačio je da nema određenog datuma za povratak argentinske zvijezde i njegovog suigrača argentinskog reprezentativca Rodriga De Paula. "Moraju odvojiti vrijeme" za odmor, rekao je Hoyos prošli tjedan. „Svjetsko prvenstvo je iscrpljujuće; postoji fizički i mentalni umor. Zaslužuju da ih se ostavi na miru“, nastavio je argentinski izbornik.

Messi i De Paul su, u svakom slučaju, dobili dopuštenje da propuste MLS All-Star utakmicu, koja se održala u srijedu u Charlotteu u Sjevernoj Karolini. Datum povratka argentinskog igrača broj 10 također nije objavljen. Inter Miami u subotu dočekuje Columbus Crew prije nego što započne svoju kampanju u Liga kupu utakmicom protiv meksičkog kluba San Luis sljedeće srijede.
Ključne riječi
povratak Inter Miami Lionel Messi

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