UEFA saziva hitan sastanak zbog FIFA-inih planova: Prijete radiklanim potezima

Krovna europska nogometna organizacija UEFA sazvala je sastanak svih 55 članica kako bi se konzultirali oko najnovijeg plana FIFA-e da proda udio Svjetskog prvenstva privatnim investitorima. UEFA se planira suprotstaviti ideji Giannija Infantina.

Infantino planira prodati manju udio (između 20 i 30 posto) poslovanja muših i ženskih Svjetskih prvenstava privatnim investitorima. Već su kontaktirali američku banku JP Morgan i zaposlili tvrtku na čelu s Joshuom Kushnerom, bratom zeta Donalda Trumpa Jareda Kusnhera, da pronađe investitore.

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FIFA je također zatražila da se njenih 211 članica do 19. rujna izjasni žele li podržati njihov plan. Prema informacijama BBC-ja, Savezi bi tada odmah primili 20 milijuna dolara, odnosno polovicu iznosa koji im je obećan ako prihvate ideju FIFA-e. UEFA- i posebno smeta zadani rok i financijsko uvjetovanje od strane FIFA-e.

- Saznali smo da je FIFA postavila savezima rok da podrže prijedloge ili će ponuda o jednokratnoj isplati biti povučena. To je sve što treba znati o ovom planu - poručili su iz UEFA-e.

Europska organizacija spremna je i na radikalne poteze kako bi se suprotstavila FIFA-i. UEFA prijeti bojkotom Svjetskog prvenstva 2030. od strane svojih članica. Ta se mogućnost smatra malo vjerojatnom, ali očito je da UEFA misli ozbiljno. Cilj današanjeg sastanka jest da se njenih 55 članica usuglasi oko akcija koje će pokrenuti protiv FIFA-e.