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VELIKA POJAČANJA

Fulham doveo dva velika talenta: Obojica stižu iz madridskog Reala

LaLiga - Real Madrid v Real Oviedo
Isabel Infantes/REUTERS
VL
Autor
Večernji.hr
30.07.2026.
u 15:30
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Garcia je dosad upisao 51 nastup za Real, ponajprije kao zamjena, i zabio 13 pogodaka. Riječ je o igraču od kojeg se puno očekuje u Španjolskoj

Engleski prvoligaš uskoro bi trebao završiti dolazak dvojice velikih pojačanja u zapadni London. Kako javljaju otočki mediji, vrlo blizu Craven Cottagea su dva španjolska talenta - Gonzalo Garcia i Cesar Palacios. Oba igrača trebala bi stići iz Real Madrida, ali Kraljevski klub inzistira na tome da zadrži 30 posto prava i na Garciju i na Palaciosa.

U Realu smatraju kako je riječ o igračima s puno potencijala koji bi mogli napredovati s više minuta u prvoj momčadi. Zato vjeruju kako bi mogli puno više zaraditi od danje prodaje ova dva igrača. Trenasferi bi Fulham kombinirano koštati 50 milijuna eura, 40 za Garciju i deset za Palaciosa.

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Garcia je dosad upisao 51 nastup za Real, ponajprije kao zamjena, i zabio 13 pogodaka. Riječ je o igraču od kojeg se puno očekuje u Španjolskoj. Tome u prilog ide i činjenica da je već debitirao za Furiju iako se ne može probiti do prve postave Reala pokraj Kyliana Mbappea.

Palacios je igrao vrlo dobro za Realovu mladu momčad i rezervnu momčad Real Madrid Castillu. U jeku ozljeda koje su prošle dvije sezone poharale Kraljevski klub, uspio je odigrati i sedam utakmica za seniorsku momčad, ali ostao je bez učinka.
Ključne riječi
Gonzalo Garcia Fulham Real Madrid

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