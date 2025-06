Na Sarajevo su padale granate, on je kopao bunare i živio kao u logoru: 'Taj dan nikada neću zaboraviti'

Ako itko u hrvatskom klupskom nogometu ima istinsku filmsku životnu priču, to je onda novi trener Dinama Mario Kovačević (50). Mnogi navijači Dinama pitaju se hoće li se Kovačević moći nositi s pritiskom i izazovom ove funkcije pod povećalom, no tijekom svojeg života on je nadvladao puno veće i zahtjevnije izazove. Prije nego što za manje od deset dana, 18. lipnja, okupi igrače i počne sa svojim prvim pripremama u Dinamu, itekako se vrijedi podsjetiti na životni i nogometni put ovog simpatičnog i neustrašivog nogometnog stručnjaka. Kovačević je rođen 17. svibnja 1975. godine u Doljanima pokraj Jablanice, u srcu Bosne i Hercegovine. Odrastao je u Jablanici, u kojoj je, pričao je i sam nekoliko puta, imao lijepo djetinjstvo. Nogometom se počeo baviti kao dječak, a na svoj prvi trening za jablanički klub Turbina išao je s kasnije proslavljenim nogometašem bosanskohercegovačke reprezentacije i Bayerna Hasanom Salihamidžićem. Tada nije bilo toliko malih kopački, pa su Kovačević i Salihamidžić na trening došli u tenisicama, a trener im je bio upravo Salihamidžićev otac.