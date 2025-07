Na pomolu novi senzacionalan posao u Kustošiji, Englezi za mladog dragulja nude pet milijuna eura

Kustošija, klub iz zapadnog dijela Zagreba, u posljednjih je nekoliko godina izgradila reputaciju prave tvornice talenata, a njihov poslovni model pronalaženja, razvijanja i prodaje mladih igrača uz ogroman profit pokazuje se iznimno uspješnim. Prema pisanju britanskog Daily Maila, najnoviji dragulj u njihovom izlogu je Rodolfo Aloko, atletski građen ofenzivni veznjak koji je već privukao pažnju Aston Ville i Brightona. Engleski klubovi, poznati po vlastitim strategijama razvoja mladih igrača, vide Aloka kao idealno pojačanje, a vjeruje se da njegova brzina i snaga savršeno odgovaraju zahtjevima Premier lige. Navodno su spremni ponuditi oko 5 milijuna eura, čime bi Kustošija nastavila svoj nevjerojatan niz transfera.

Ovaj potencijalni posao samo je nastavak impresivne serije prodaja koje su Kustošiju stavile na nogometnu kartu Europe. Klub je nedavno dogovorio transfer 18-godišnjeg Lovre Chelfija u Barcelonu, igrača za kojeg su se zanimali i Arsenal i Liverpool. Prije njega, put Barcelone je prošao i branič Mika Faye, koji je sada član francuskog Rennesa. No, lista se tu ne zaustavlja. Američki MLS klub Charlotte platio je 16-godišnjeg napadača Lea Bartolovića oko 500.000 eura, dok je 18-godišnji malijski veznjak Baye Coulibaly otišao istim putem za 1,5 milijuna eura, uz klauzulu od 25 posto od idućeg transfera. Jedan od najzvučnijih transfera bio je onaj tinejdžerskog napadača Dine Klapije, koji je nakon interesa Arsenala i Manchester Uniteda potpisao za RB Leipzig za 5,3 milijuna eura.

🚨| Aston Villa among clubs following highly rated attacking midfielder Rodolfo Aloko from Croatian side NK Kustosija. @MailSport #avfc pic.twitter.com/jda3Jpe4fx — 𝗧𝗵𝗲 𝗔𝗩𝗙𝗖 𝗙𝗮𝗶𝘁𝗵𝗳𝘂𝗹 | 𝕏 (@theavfcfaithful) July 9, 2025

Rodolfo Aloko, rođen 26. prosinca 2006., stigao je u Kustošiju iz beninskog kluba Dynamo d’Abomey i brzo se nametnuo kao jedan od najperspektivnijih igrača. Njegov talent nije prošao nezapaženo ni u domovini, pa je nedavno dobio i prvi poziv u seniorsku reprezentaciju Benina za utakmicu protiv Maroka. Taj poziv za njega je bio ostvarenje sna. "Bio sam zaista dirnut jer sam radio za ovo od malih nogu. Uvijek sam želio biti dio ove momčadi i dati nešto više svojoj naciji. To je oduvijek bio moj dječački san", izjavio je emotivni Aloko nakon poziva, ističući duboku privrženost svojoj zemlji i zahvalnost svima koji su ga podržavali.

Iako su Englezi sada najglasniji, oni nisu jedini koji prate razvoj mladog veznjaka. Interes su pokazali i Eintracht Frankfurt, RB Leipzig, PSV Eindhoven te Sevilla. Štoviše, prema dostupnim informacijama, španjolski klub je već poslao službenu ponudu za Aloka. Međutim, Kustošija je tu ponudu glatko odbila jer nije zadovoljavala njihove financijske uvjete. Zagrebački klub, kako se navodi, traži minimalno 3,5 milijuna eura fiksne odštete uz značajan postotak od budućeg transfera, što je model koji su već uspješno primjenjivali. Odbijanje Seville samo je dodatno podiglo cijenu i otvorilo vrata klubovima iz Premier lige, koji su očito spremni platiti i više.

Alokov put do europske scene započeo je u rodnom Beninu, gdje je u klubu Dynamo d’Abomey stekao reputaciju jednog od najvećih talenata u državi. Njegove igre na Afričkom kupu nacija za igrače do 20 godina 2023. godine bile su prekretnica, jer su ga tada primijetili brojni skauti. Ugovor s Kustošijom veže ga do lipnja 2029. godine, no gotovo je sigurno da ga neće odraditi do kraja. Svoj uspon pripisuje nevjerojatnoj disciplini i radnoj etici. "Moj trener u akademiji uvijek mi je govorio da se za napredak uvijek mora raditi. Svaki put kad izađem na teren, sjetim se toga i kažem si da moram dati sto posto", otkrio je Aloko tajnu svog uspjeha.