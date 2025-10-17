Na Kutiji šibica najbolje se igralo osamdesetih, posebnu draž davali su igrači Dinama, Hajduka, Zvezde...

Ovogodišnje izdanje malonogometnog turnira Kutija šibica počet će 22. studenog i trajat će do 30. prosinca, kada je na rasporedu finalni dan. I ove godine turnir će se igrati u pet zagrebačkih dvorana – KC Dražen Petrović, Boško Božić, Dubrava, Sutinska Vrela i Peščenica. Nažalost, ni ove godine neće igrati u dvorani II Doma sportova jer se još uvijek renovira.

Nema više Štefanja

Četvrtfinale se igra u nedjelju 28. prosinca. Dakle, ništa ni od čuvenog četvrtfinala na Štefanje. Prijave za turnir primaju se od 17. listopada do 7. studenog, a izvlačenje parova za seniorski, veteranski te turnir žena bit će 13. studenog u dvorani KC-a Dražen Petrović. Upisnina za seniore i veterane je 150 eura po ekipi te 50 eura za ženske sastave. Ukupni nagradni fond je 43.000 eura. Pobjednici seniorskog turnira dobit će 13.000 eura, pobjednici veteranskog turnira 5000 eura, dok će pobjednice ženskog turnira biti nagrađene s 3500 eura.

Ovo je 54. izdanje turnira, a na dosadašnja 53 svjedočio je Mićo Vujanić, prvo kao igrač, potom kao gledatelj. Osvajao je Mićo Kutiju, igrao i gubio u finalima, bio najbolji strijelac...

– Najbolje se igralo osamdesetih. Uvijek bi se prijavio rekordan broj ekipa, dolazile su momčadi iz Srbije, Slovenije, Sjeverne Makedonije, Bosne i Hercegovine. Posebnu draž turniru su davali igrači koji su u to vrijeme igrali veliki nogomet za Dinamo, Hajduk, Osijek, Olimpiju, Crvenu zvezdu. Danas je sve manje kvartovskih ekipa, sponzor koji da više novca, ima i kvalitetniju momčad. I prevlast su uzeli profesionalni igrači futsala. Žao mi je što hrvatski nogometni prvoligaši ne puštaju svoje igrače jer sam uvjeren da među njima itekako dobrih haklera – kaže Mićo Vujanović.

Do koje ste godine igrali na Kutiji šibica?

– Imao sam 37 godina kada sam posljednji put igrao. Te godine igrao sam za momčad Vagabundo, u kojem je među ostalima bio i Stjepan Pavlic. Prošli smo tri kola, a onda smo ispali.

U to vrijeme nije bilo veteranskog turnira?

– Šteta, uvjeren sam da bi osvojio barem nekoliko veteranskih da se tada igrao – zaključio je Mićo.

Vjekoslav Šafranić, današnji predsjednik Zagrebačkog sportskog saveza, u mladosti je igrao nogomet, ali nikad na Kutiji šibica.

Nikad nisam igrao na Kutiji, ali kao mladić stalno sam gledao turnir. Moja nogometna karijera bila je u lokalnom kubu Hrašće. Nakon što sam jednom prilikom dobio crveni karton, više nikad nisam igrao nogomet – rekao je Šafranić.

Priča o “Kutiji šibica” počela je davne 1970. godine, iz entuzijazma skupine zaljubljenika u mali nogomet koji su tražili način da održe natjecateljski duh tijekom duge zimske stanke. Prvi turniri odigrani su u dvorani na Trešnjevci, koja je u narodu već nosila specifičan nadimak. Taj nadimak, “Kutija šibica”, nije potekao od nogometa, već od košarke. Naime, tijekom legendarnog finala Prvenstva Jugoslavije 1972. godine dvorana je bila toliko krcata da su gledatelji stajali natiskani doslovno do ruba terena, a jedan je novinar slikovito opisao prizor riječima da izgledaju “k’o u kutiji šibica”.

U početku je to bio skroman turnir, sa samo osam momčadi, a eksplozija popularnosti dogodila se sredinom osamdesetih, točnije 1984. i 1985. godine, kada je postavljen i danas nedostižan rekord – na turnir su se prijavile čak 648 ekipe. Kroz povijest parketima zagrebačkih dvorana prodefilirala su neka od najvećih imena hrvatskog nogometa. Velikani poput Blaža Sliškovića, Zlatka Kranjčara, Velimira Zajeca, Snješka Cerina, pa sve do legendarnih vatrenih Zvonimira Bobana i Roberta Prosinečkog...

Od Borca do Dobermana

Povijest “Kutije šibica” ispisale su brojne legendarne momčadi koje su svojim uspjesima stvorile prave dinastije. Jedna od najuspješnijih i najpoznatijih svakako je Uspinjača. U sedamdesetim godinama prošlog stoljeća momčad Borca iz Siska ostvarila je nevjerojatan pothvat, osvojivši turnir čak tri puta u pet godina (1974., 1976. i 1978.), čime su se upisali u anale kao jedna od prvih velikih dinastija. U novijoj eri scenu je preuzela ekipa CB Dobermann, koja je svojim atraktivnim i moćnim nastupima osvojila srca publike i nekoliko naslova. Od 2007. godine uveden je veteranski turnir, koji je odmah stekao golemu popularnost, pružajući priliku starijim majstorima da ponovno pokažu svoje vještine. Devet godina kasnije, 2016., ispisana je nova stranica povijesti uvođenjem i ženskog turnira, čime je “Kutija” i službeno otvorila svoja vrata nogometašicama, dodatno obogativši svoj program.