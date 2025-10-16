Ivica Olić: Jednak broj Hrvata žive u inozemstvu, zašto to ne iskoristiti? Novi Modrić se neće pojaviti slučajno

Ivica Olić zadovoljan je nakon zadnje pobjede naše mlade reprezentacije u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo. U Velikoj Gorici pala je Ukrajina...



– Sad kad su se emocije malo slegle, mogu reći da sam stvarno zadovoljan. To je bila teška, borbena utakmica protiv vrlo dobre Ukrajine, ali mi smo bili pravi – kompaktni, organizirani i puni energije. Vidjelo se da igrači dišu kao jedan. Znao sam da će biti teško, ali vjerovao sam im. Kad vidiš onakav pristup, trku, zajedništvo, onda znaš da smo na dobrom putu. Toliko propuštenih šansi i mimo toga ostali su koncentrirani do posljednje minute, svi su se bacali na glavu. Našalio sam se da smo se svi na klupi tresli i od šokova umalo završili u bolnici, ali borili smo se do kraja – počeo je izbornik naše mlade vrste.