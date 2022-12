Naša veleposlanica u Buenos Airesu: Hrvata u Argentini ima čak 300 tisuća i danas će im biti teško

Večer prije velike utakmice između njene domovine i zemlje u kojoj tu domovinu diplomatski zastupa, iz Argentine nam se javila hrvatska veleposlanica Duška Paravić. A ona nam je prenijela dio atmosfere iz zemlje dvostrukih svjetskih prvaka zaluđene nogometom.

- Poznato je da su Argentinci ludi za nogometom. Dovoljno je reći da su najveće nogometne legende Maradona i Messi upravo iz ove južnoameričke zemlje i da su obožavani. Prisjetimo se samo pogreba Maradone kada su redovi ljudi za pokloniti se kraj njegovog lijesa izloženog u Kongresu Argentine bili kilometarski i na kiši se čekalo satima. Inače, pripreme za Mundijal tekle su tjednima na svim razinama. Unaprije se najavljivalo radno vrijeme trgovina, škole skraćeno rade, javni prijevoz je prilagođen i, naravno, smanjen tijekom utakmica argentinske momčadi. Kada god bi Argentina igrala, u Buenos Airesu bi bio muk, na cesti ne bi bilo gotovo ni jednog prolaznika i posjećalo je na doba Covid karantene. No, kada bi njihova reprezentacija postigla pogodak, tu grobnu tišinu bi prekinuli snažni urlici navijača, trubljenje iz stanova i slično.

Mnogi Argentinci očekivali su u polufinalu susret s Brazilcima no ta očekivanja, uz snažno odobravanje, pokvarili su Hrvati.

- Nakon naše pobjede nad Brazilom, jedva sam stizala zahvaljivati na brojnim srdačnim čestitkama svim znancima, prijateljima, kako Argentincima tako i kolegama diplomatima. Pratila sam utakmicu u rezidenciji i za svaki naš pogodak čula se iz susjedstva burna reakcija slavlja i veselja, kao kad pobjeđuje Argentina! Bili su naši navijači, ne samo radi rivalstva s brazilskim timom, već i zbog simpatija prema nama i prema hrvatskom nogometu.

Za očekivati je da im sada više nećemo biti toliko simpatični jer smo im, u njihovu jurišu na treći naslov, prepreka ka finalu.

- Moram reći da hrvatsku reprezentaciju posebno cijene. Izuzetno poštuju igru naših reprezentativaca i uoči međusobne utakmice nema televizijske postaje na kojoj to nije glavna tema. Odbrojavaju se trenuci pred taj važan okršaj, u uglu ekrana se vrti monitor s odbrojavanjem dana, sati, minuta i sekundi. Svi sportski komentatori, treneri, izbornici i igrači koje intervjuiraju slažu se da je Hrvatska snažan i ozbiljan protivnik i da neće biti lako.

Još veće navijače od Argentinaca, Hrvatska je imala u velikoj hrvatskoj iseljeničkoj zajednici.

- Sve utakmice naše reprezentacije gledaju se u brojnim klubovima hrvatske iseljeničke zajednice širom Argentine. A valja spomenuti da je hrvatska dijaspora vrlo brojna u Argentini i procjenjuje se na 300.000 pripadnika, sad već trećeg i četvrtog naraštaja, no privrženost zemlji iz koje su došli njihovi preci i dalje je prisutna i snažna. Njeguju se hrvatski običaji, kultura, jezik te se ljubav prema domovini tako prenosi s koljena na koljeno. Dakako, na dan utakmice bit će im teško. Mnogi će se pitati za koga navijati, kojem pogotku se veseliti jer svi kažu njihova je nova domovina Argentina, a srce je podijeljeno. Ljubav osjećaju podjednako za obje domovine, Hrvatsku i Argentinu.

Kako veleposlanica Paravić osobno proživljava sve što nam izabranici Zlatka Dalića ovih dana serviraju?

- Moram priznati da o nogometu ne znam mnogo, ne razumijem puno toga što se događa na terenu, no kada igra Hrvatska to je više od običnog navijanja. To su nacionalni ponos i ogromna sreća. Kad sam došla u Argentinu krajem 2018. svi su još pamtili slavnu pobjedu i izvrstan plasman hrvatske reprezentacije na Mundijalu u Rusiji i na svakom me koraku dočekala čestitka i divljenje. Hrvatsku prepoznaju kao malu, urednu zemlju s prekrasnim prirodnim ljepotama, članicu Europske unije, koja se snažno razvija i privlači sve više stranih ulaganja, a uz to ima vrhunske sportaše!