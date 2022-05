ČETVRTFINALE MADRIDA

Murray nakon više od pet godina ide na Đokovića: On je broj 1, a ja imam umjetni kuk

"U teoriji ne bih trebao imati nikakve šanse u tom meču. On je svjetski 'broj 1', a ja igram s umjetnim kukom, tako da ne bih trebao imati šansu. No, to je odlična prilika da vidim u kakvoj sam formi i da ponovno zaigram protiv njega".