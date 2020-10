Mršić: Odlična je vijest to da bi nova NBA sezona mogla krenuti prije Božića

Suprotno najavama da će nova sezona započeti tek u siječnju, prva NBA lopta u novoj sezoni mogla bi biti podbačena 22. prosinca, a osnovni dio sezone mogao bi biti skraćen sa 82 na 72 utakmice. Takav scenarij značio bi da bi reprezentacije koje se kvalificiraju za Olimpijske igre mogle računati na svoje NBA igrače, a jedan dio njih, pa tako i oni hrvatski, mogli bi zaigrati i na kvalifikacijskim turnirima krajem lipnja i početkom srpnja 2021. godine.

- Bude li tako, to je odlična vijest. Koliko shvaćam, to proizlazi iz namjere NBA lige da se vrati u standardne kalendarske gabarite, a da bi bilo tako, da bi mogli pripremiti novo sezonu i da igrači imaju dovoljno vremena za odmor, sezona mora završiti krajem lipnja. A to bi pak značilo da bi dobar dio NBA internacionalaca bio dostupan svojim reprezentacijama i za olimpijske kvalifikacijske turnire krajem lipnja i početkom srpnja. Tu bi mogao biti problem jedino s igračima koji bi sa svojim klubovima igrali NBA finale, oni bi se praktički morali žrtvovati da bez odmora odmah moraju u reprezenaciju.

Koliko god da je to za hrvatskog izbornika dobra vijest, za njega i reprezentaciju nije dobra neslužbena vijest koja kaže da NBA igračima pod ugovorom NBA liga brani da igraju u kvalifikacijskom balonu.

- To još nije službeno pa se nadam da će se tu ipak nešto promijeniti. Uostalom, pročitao sam negdje da su Nurkić, Valančiunas i Sabonis izjavili da će igrati za svoje reprezentacije - kazao je Mršić koji s NBA igračima baš i nema puno manevarskog prostora.

- Zubac mi je kazao da bi igrao za reprezentaciju sada u studenom no da mora čekati da vidi stav kluba i NBA lige. Šarić ima problem jer je bez kluba odnosno ugovora, a Bogdanović je još u procesu rehabilitacije operirane šake i još ne trenira s loptom.

S obzirom da je on već otputovao u svoj NBA klub, Mršić zasad nije kontaktirao Šamanića, a Hezonju niti neće jer mu se ovaj ionako ne javlja pa je rekao da ga u reprezentaciju neće niti zvati. A što je s euroligaškim kandidatima za reprezentaciju?

- Tu nas najviše zanima Kruno Simon iz Efesa, jer makabijevci Žižić i Bender ne mogu participirati jer bi, ako izađu iz tog njihovog balona, po povratku morali na dva tjedana u samoizolaciju.

Za kvalifikacijski balon u Istanbulu, za utakmice protiv Turske i Švedske, hrvatski izbornik je već poslao u Fibu svoj preliminarni popis igrača.

- Za ovu priliku nisam stavljao NBA igrače je se do 16. studenog taj popis o 24 igrača može mijenjati, a onda se mora definirati. Zato smo na taj popis stavili igrače koji igraju u Europi - zaključio je Mršić.