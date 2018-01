Može li Lyoto Machida još jednom zasjati? Valentina Ševčenko spremna pokoriti muha diviziju

Najveća svjetska MMA promocija sa svojim prvim eventom u veljači stiže u brazilski Belem, grad u kojem je nastao brazilski jiu jitsu, a u glavnoj borbi eventa će nastupiti Lyoto Machida kojeg čeka težak ispit kad se suoči s neporaženim Erykom Andersom. U sunaslovnoj borbi čeka nas okršaj u bantam diviziji s Johnom Dodsonom i Pedrom Munhozom.

Izravan prijenos UFC Fight Night: Machida vs. Anders ne propustite 4. veljače u noći sa subote na nedjelju u 4 sata poslije ponoći samo na Fight Channel PPV-u ili na www.fightchanneltv.com.

Zmaj u borbi na domaćem terenu

U glavnoj borbi nadolazećeg UFC Fight Nighta naći će se Lyoto Machida (22-8 MMA, 14-8 UFC) pred kojim je postavljen nov težak ispit. Na suprotnoj strani oktogona će mu se naći nadolazeća američka zvijezda, neporaženi Eryk Anders (10-0 MMA, 2-0 UFC).

Tridesetogodišnji Anders je u prosincu odradio svoju drugu UFC borbu u kojoj je savladao Markusa Pereza sudačkom odlukom nakon tri runde. Ovaj bivši LFA prvak tako je došao do skora 10-0, a odmah nakon borbe je od UFC-a zatražio sudar s MMA legendom, Lyotom Machidom. I promocija je svojoj novoj potencijalnoj zvijezdi odlučila ispuniti tu želju.

To ne bi trebalo čuditi s obzirom na to da je Machida naoko savršen protivnik za borca kojeg promocija želi brzo izgraditi, promovirati i marketinški iskoristiti. Bivši se prvak u listopadu vratio u kavez nakon više od dvije godine i u borbi protiv Dereka Brunsona nije izgledao nimalo dobro. Poražen je prekidom već u prvoj rundi. To mu je bio treći poraz u nizu i četvrti poraz u posljednjih pet borbi, a jedinu je pobjedu ostvario tek protiv C. B. Dollawaya. Machida će u svibnju navršiti 40 godina i više nema brzinu koja je nekoć bila njegovo glavno oružje, iako je nedavno izjavio kako i dalje vjeruje da može doći do vrha, odnosno do borbe za titulu prvaka.

Ipak, čini se da se UFC s tim ne slaže, nego u njemu možda vide ‘gatekeepera’ ili borca na kojem bi netko novi mogao izgraditi ime. U ovom slučaju je to Anders, bivši igrač američkog nogometa. Anders ima odlične rezultate u kavezu, kao i impozantnu vanjštinu. UFC vjerojatno i u tome vidi potencijal pa ne treba čuditi što ovaj borac već nakon dvije slabije borbe dobiva svoje mjesto u ‘main eventu’.

John Dodson traži iskupljenje protiv Pedra Munhoza

Još jedna vrlo zanimljiva borba našla je svoje mjesto na programu UFC Fight Night 124 eventa pa se tako u bantam kategoriji bore John Dodson i Pedro Munhoz.

John Dodson (19-9 MMA, 8-4 UFC) će se u ovom meču pokušati vratiti na pobjedničke staze nakon poraza od Marlona Moraesa na UFC Fight Nightu 120 u studenom prošle godine. Bila je to vrlo dobra borba, u kojoj je jedan sudac čak smatrao da je Dodson zaslužio pobjedu, no dvojica su ipak bila na strani Brazilca. Tako ovaj borac iz tima Grega Jacksona još uvijek nije uspio spojiti dvije pobjede otkako je prešao u bantam kategoriju, a sada ga čeka susret s borcem koji je trenutačno u usponu s četiri uzastopne pobjede.

Pedro Munhoz (15-2 MMA, 5-2 UFC) nalazi se na 11. mjestu ljestvice bantam kategorije, tri mjesta ispod Dodsona. Ovaj sjajni brazilski grappler je tri od spomenute četiri pobjede ostvario prekidom, a njegov BJJ je na takvoj razini da je u sva tri navrata zaradio i bonus za najbolju izvedbu večeri. U karijeri je poražen tek od Jimmieja Rivere i Raphaela Assuncaoa, od prvog podijeljenom, a od drugog jednoglasnom sudačkom odlukom. Munhoz je svakako veliki potencijal ove kategorije, a pravu potvrdu svoje vrijednosti sad ima priliku dobiti u meču protiv dvije godine starijeg Dodsona.

Ševčenko debitira u muha diviziji

Bivša izazivačica bantam titule s ovim će se eventom u Brazilu spustiti u nižu, novu UFC diviziju, a u svom debiju u novoj kategoriji okušat će se s Brazilkom Priscilom Cachoeirom (8-0 MMA, 0-0 UFC) koja će ovom prigodom debitirati u najpoznatijem kavezu svijeta.

Valentina Ševčenko (14-3 MMA, 3-2 UFC) je u zadnjoj borbi tijesnom podijeljenom odlukom izgubila od bantam prvakinje Amande Nunes. To je već drugi put da ju je Nunes pobijedila na bodove, iako je Ševčenko skinula neke sjajne skalpove kao što su Holly Holm, Julianna Pena i Sarah Kaufman. Zapravo, jedine u karijeri su je pobijedile Liz Carmouche i Amanda Nunes. Dvaput.

“Bullet” se stoga od ovog eventa odlučila prebaciti u muha diviziju te je najavila da će uskoro napasti titulu i ove kategorije.

Njezina protivnica Priscila Cachoeira ovo će prilikom debitirati u UFC-ovom slavnom oktogonu. Svoju prvu borbu je već trebala odraditi na finalu TUF-a u prosincu prošle godine protiv veteranke Lauren Murphy, ali joj je to bilo onemogućeno zbog problema s vizom. No možda je ovako i bolje za nju jer se sad bori pred svojim navijačima na domaćem terenu što će joj sigurno dati vjetar u leđa da se približi još jednoj pobjedi.

U ostalim zanimljivim borbama koje će zagrijavati publiku do onih najiščekivanijih, gledamo Brazilca Michela Prazeresa protiv Desmonda Greena u okršaju lake divizije, teškaše Timothyja Johnsona i Marcela Holma te Thiaga Santosa protiv Anthonyja Smitha u meču srednje divizije.

