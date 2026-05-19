DONIO IM SCUDETTO

Promjena na klupi Napolija: Conte odlazi i odreče se milijuna

VL
Autor
Karlo Koret
19.05.2026.
u 15:33

Conte je u Napulju proveo posljednje dvije godine, a u prvoj sezoni vodio je momčad do naslova prvaka Italije. Praktički ista momčad sezonu ranije završila je desetom mjestu

Antonio Conte na kraju ove sezone napustit će klupu Napolija pišu talijanski mediji. Trofejni stručnjak ima ugovor do ljeta 2027., no izgleda da su se obje strane dogovorile kako ne žele nastaviti suradnju. Conte se tako odrekao i ogromne godišnje plaće koja mu je pripadala po tom ugovoru.

Talijan je 'na stolu' ostavio čak sedam milijuna eura koji su mu pripadali po ugovoru. Odluka za razlazom je konačna i ništa ju ne može promijeniti pa se tako završava jedna uspješna era u Napoliju. 

Conte je u Napulju proveo posljednje dvije godine, a u prvoj sezoni vodio je momčad do naslova prvaka Italije. Praktički ista momčad sezonu ranije završila je desetom mjestu pa se takav napredak može pripisati gotovo isključivo Conteu. Talijanskom stručnjaku to je bio već šesti naslov državnog prvaka u trenerskoj karijeri. 

Scudetto koji je osvojio bio je tek četvrti u povijesti Napolija, a i ove sezone momčad će ostaviti na mjestu koje vodi u Ligu prvaka sljedeće sezone. Nije poznato traži li Conte novi angažman, ali kad postane slobodan, zasigurno neće nedostajati interesa za jednim od najtrofejnijih trenera današnjice.
