UVODI DISCIPLINU

Ancelotti Neymaru postavio stroga pravila za povratak u reprezentaciju: Oduzeo mu je status

Brasileiro Championship - Santos v Coritiba
Jean Carniel/REUTERS
19.05.2026.
u 15:10

Prvo su mu objasnili kako više neće biti kapetan momčadi zbog dugog izbivanja i kako više neće imati zagarantirano mjesto u početnoj postavi već će ga morati zaslužiti

Nakon dugih nagađanja oko njegove budućnosti u nacionalnoj vrsti, Neymar se ipak našao na popisu izbornika Carla Ancelottija kao jedan od putnika na Svjetsko prvenstvo 2026. Našao se na popisu od 26 igrača koje će Talijan voditi na Mundijal, no to neće teći jednostavno. Kako piše tamošnji medij Globo, Ancelotti mu je postavio niz pravila koje mora slijediti u reprezentaciji.

Nekoliko dana prije objavljivanja popisa, Ancelotti i tehnički direktor reprezentacije Rodigro Caetano nazvali su Neymara i objasnili mu kakav će biti njegov status u reprezentaciji. Igrač Santosa nije bio član reprezentacije tri godine zbog problema s ozljedama, a stanje stvari od tada se puno promijenilo.

'Pakiraj se i dolazi u Madrid!' Predsjednik Reala za vrijeme El Clasica panično zvao jednog čovjeka

Prvo su mu objasnili kako više neće biti kapetan momčadi zbog dugog izbivanja i kako više neće imati zagarantirano mjesto u početnoj postavi već će ga morati zaslužiti. Objasnili su mu i nova pravila ponašanja koja su podosta stroža nego ranije. Igrači moraju paziti na aktivnosti van terena dok su na reprezentativnom okupljanju, a Talijan je razmatrao i ograničenje aktivnosti na društvenim mrežama.

Globo piše kako je Neymar upute prihvatio pozitivno i odmah se stavio na raspolaganje izborniku. Spreman je učiniti sve što je potrebno da bude dio momčadi na Svjetskom prvenstvu. 
