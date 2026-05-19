Portuglaski izbornik objavio popis za Svjetsko prvenstvo: Evo s kojim suigračima Ronaldo lovi naslov

Portugalski izbornik Roberto Martinez danas je objavio popis od 27 igrača na koje računa za Svjetsko prvenstvo koje se u lipnju i srpnju igra u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Ovo će biti posljednje Svjetsko prvenstvo za najvećeg portugalskog nogometaša svih vremena, Cristiana Ronalda. Cilj je zato jasan, donijeti Ronaldu njegov prvi naslov svjetskog prvaka.

Treba dodati i kako će s popisa morati otpasti jedno ime budući da su rosteri za Mundijal ograničeni na 26 imena. Vjerojatno će to biti jedan od vratara, budući da ih na preliminarnom popisu čak četvorica. Mnoge navijače iznenadio je izostanak jakih imena poput Joaa Palhinhe, Goncala Guedesa ili Matheusa Fernandesa.

Cijeli popis izgleda ovako:

Vratari:

Diogo Costa

José Sá

Rui Silva

Ricardo Velha

Braniči:

Diogo Dalot

Matheus Nunes

Nélson Semedo

João Cancelo

Nuno Mendes

Gonçalo Inácio

Renato Veiga

Rúben Dias

Tomás Araújo

Veznjaci:

Rúben Neves

Samuel Costa

João Neves

Vitinha

Bruno Fernandes

Bernardo Silva

Napadači:

João Félix

Trincão

Francisco Conceição

Pedro Neto

Rafael Leão

Gonçalo Guedes

Gonçalo Ramos

Cristiano Ronaldo

Portugal se na Mundijalu nalazi u skupini K s Uzbekistanom, DR Kongom i Kolumbijom. Prvu utakmicu igraju 17. lipnja protiv DR Konga, šest dana kasnije na rasporedu je utakmica s Uzbekistanom i na kraju s Kolumbijom 28. lipnja.