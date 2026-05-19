SP 2026.

Portuglaski izbornik objavio popis za Svjetsko prvenstvo: Evo s kojim suigračima Ronaldo lovi naslov

FIFA World Cup 2026 - Portugal coach Roberto Martinez during an exclusive interview with Reuters
19.05.2026.
u 14:40

Mnoge navijače iznenadio je izostanak jakih imena poput Joaa Palhinhe, Goncala Guedesa ili Matheusa Fernandesa

Portugalski izbornik Roberto Martinez danas je objavio popis od 27 igrača na koje računa za Svjetsko prvenstvo koje se u lipnju i srpnju igra u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Ovo će biti posljednje Svjetsko prvenstvo za najvećeg portugalskog nogometaša svih vremena, Cristiana Ronalda. Cilj je zato jasan, donijeti Ronaldu njegov prvi naslov svjetskog prvaka.

Treba dodati i kako će s popisa morati otpasti jedno ime budući da su rosteri za Mundijal ograničeni na 26 imena. Vjerojatno će to biti jedan od vratara, budući da ih na preliminarnom popisu čak četvorica. Mnoge navijače iznenadio je izostanak jakih imena poput Joaa Palhinhe, Goncala Guedesa ili Matheusa Fernandesa.

Cijeli popis izgleda ovako:

Vratari: 

  • Diogo Costa
  • José Sá
  • Rui Silva
  • Ricardo Velha

Braniči:

  • Diogo Dalot
  • Matheus Nunes
  • Nélson Semedo
  • João Cancelo
  • Nuno Mendes
  • Gonçalo Inácio
  • Renato Veiga
  • Rúben Dias
  • Tomás Araújo

Veznjaci:

  • Rúben Neves
  • Samuel Costa
  • João Neves
  • Vitinha
  • Bruno Fernandes
  • Bernardo Silva

Napadači:

  • João Félix
  • Trincão
  • Francisco Conceição
  • Pedro Neto
  • Rafael Leão
  • Gonçalo Guedes
  • Gonçalo Ramos
  • Cristiano Ronaldo

Portugal se na Mundijalu nalazi u skupini K s Uzbekistanom, DR Kongom i Kolumbijom. Prvu utakmicu igraju 17. lipnja protiv DR Konga, šest dana kasnije na rasporedu je utakmica s Uzbekistanom i na kraju s Kolumbijom 28. lipnja.
