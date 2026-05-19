Borna Gojo prošao u drugo kolo kvalifikacija na Roland Garrosu

Hrvatski tenisač Borna Gojo (ATP - 172.) plasirao se u drugo kolo kvalifikacijskog turnira za pariški Grand Slam turnir u Roland Garrosu pobijedivši u prvom kolu domaćeg predstavnika s pozivnicom Saschu Gueymarda Wayenburga (ATP - 265.) sa 6-3, 6-4.

Splićanin će u drugom kolu igrati protiv pobjednika dvoboja između 11. nositelja Portugalca Henriquea Roche (ATP - 118.) i Mađara Zsombora Pirosa (ATP - 175.) koji je prije dva dana poražen u finalu ATP Challengera "Zagreb Open" na Šalati.

Hrvatska u kvalifikacijama ima još dvojicu predstavnika, Osječanina Mateja Dodiga (ATP - 202.), čiji je suparnik u prvom kolu Kinez Zhou Yi (ATP - 220.), i Splićanina Luku Mikruta (ATP - 196.), koji će igrati protiv bosansko-hercegivačkog predstavnika Nermana Fatića (ATP - 236.).