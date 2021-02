Zna li on o kojem stadionu govori? Mourinho pohvalio oronuli Maksimir

Dinamo je doznao da ih među najboljih 16 momčadi Europske lige čeka Tottenham Hotspour kao protivnik. Za sada je dogovoreni datum prve utakmice 11. ožujka na Maksimiru, a uzvrat tjedan dana kasnije u Londonu, no informacije govore da možda i neće biti tako.

Nacionalni stožer Civilne zaštite je 13. siječnja donio novu odluku o prelascima državne granice kojom se ograničavaju neobvezni dolasci u Hrvatsku, pogotovo iz država u kojima se širi novi soj koronavirusa, poput Velike Britanije i Južne Afrike.

Prema pisanju Football.londona, Spursi i Dinamo će prvu utakmicu možda ipak igrati u Londonu, a onda uzvrat u Maksimiru. Naime, Arsenal je također izvukao domaćinstvo druge utakmice, čini se da će Spursi morati mijenjati raspored. Doduše, UEFA još nije konkretno odlučila hoće li Arsenal i Tottenham moći istu večer igrati utakmice u Londonu s obzirom na epidemiološke mjere i na to da navijači ne smiju biti na tribinama. Prošlo kolo to nije bilo moguće.

"At this stage you don't get easy clubs"



Jose Mourinho reacts to #THFC drawing Dinamo Zagreb in the #UEL last 16pic.twitter.com/wBhuuDRsIW — Sun Sport (@SunSport) February 26, 2021

Možda će se netko pitati zašto Arsenal ima prioritet i zašto oni ne mijenjaju svoj termin. Stvar je u pravilima u kojima osvajač FA Kupa ima prednost kada su u pitanju logistički problemi poput ovoga. To znači da se Arsenal ne mora brinuti, ali Spursi još ne znaju gdje će igrati koju utakmicu.

Ipak, Moruinho je uvjeren da će to biti London i Zagreb.

- Maksimir? Dobar je to stadion, vjerujem da ćemo igrati tamo. To je nogometna zemlja, prepuna talenata. Let nije predug, nije daleko. Osjećam se jako pozitivno, ali najbitnije je da izborimo četvrtfinale - poručio je trener Tottenhama, prenosi Daily Mail.

- Kada dođete do ove faze natjecanja ne dobijete lagane protivnike. Ako želite pobijediti, prije ili kasnije ćete igrati protiv najboljih klubova. United ili Arsenal? O tome ćemo kasnije. Objektivno se sada moramo koncentrirati na Dinamo. To je klub koji je pobijedio Krasnodar dva puta. Ruski klub, a to nikada nije lako. Oni su ih dva puta srušili - zaključio je 'Posebni'.