'Morat ćemo ići na rehabilitaciju jetre. Stalno ovo govorim već 13 godina, ali neki imaju čepiće u ušima'

Rijeka je sinoć osvojila dvostruku krunu u sezoni 2024./25 te tako potvrdila da je najbolja momčad u Hrvatskoj u ovom trenutku. Nakon što je završila sezonu kao prva na ljestvici SuperSport HNL-a, Rijeka je jučer osvojila i hrvatski nogometni kup nakon 1:1 u Koprivnici i 1:0 na Rujevici u finalu protiv Slaven Belupa. Izjavu je nakon svega dao prvi čovjek kluba Damir Mišković koji nije skrivao zadovoljstvom učinjenim.

- Malo je too much, morat ćemo ići na rehabilitaciju jetre, ali dobro je. Sigurno da je lijepo. Utakmica jako, jako teška koliko god smo svi mislili da će biti lagano. Belupo je odigrao odlično, mi smo još bolje i pobijedili za taj jedan gol. Neki podcjenjuju, ali osvojiti duplu krunu dva puta, osvojiti toliko kupova. Više ni ne znam, pet plus Superkup, uz Europa ligu. Ja mislim za ovaj grad, mene samog i moju familiju je zbilja san i sve to potenciramo. Ne da je uspjeh, nego vidjet ćemo kad odemo u penziju koliko je to veliki uspjeh. Puno veći klubovi u smislu grada i svega su ovih godina iza nas. Pogledajte samo zadnjih 13 godina, vidjet ćete sve uspjehe što je Rijeka napravila - rekao je Mišković i dodao:

- Trebamo vjerovati. Treba shvatiti da svi mi koji radimo u klubu nismo bezgrješni. Uvijek ćemo griješiti jer, normalno, tko radi taj i griješi. Ako ne radiš, nećeš nigdje pogriješiti. To su nam čast i ponos i to nam znači više nego svi novci svijeta. Koji put ćemo biti bolji, koji put gori, ali zasad za 13 godina mislim da smo postavili kontinuitet i svi mogu vidjeti u Hrvatskoj da Rijeka funkcionira na jedan za mene odličan način.

- Mislim da ćemo ostati na ovoj razini. Sve zavisi o momentu, sve zavisi o protivnicima i sve zavisi o financijama. Vjerujem da hoćemo, ja sam uvijek pozitivan. Vjerujem svake godine. Kad kažem na početku sezone da je Rijekin cilj, a to ponavljam već 13 godina, no netko ima čepiće u ušima, biti u vrhu hrvatskog nogometa, što to znači? Da izborimo neko od mjesta koje vodi u Europu, u Europa ligu ili europske lige. Onda uvijek ponovim, ako se pruži prilika da osvojimo nešto više kao naslov ili da osvojimo Kup, mi ćemo se potruditi. To smo napravili prošle godine. Svi su zaboravili da smo bili do zadnjih par kola jako, jako konkurentni i nažalost nije se dogodilo, ali to je sport. Prošle godine smo bili do zadnjeg trenutka, pa i u finalu i u prvenstvu za osvojiti medalje, ali nije nas išlo. Ove godine nas je Bog nagradio da nešto osvojimo i ne bi bilo fer da prošle godine i ove godine ne osvojimo ništa - smatra čelnik Rijeke.

- Ja sam tu realan. Zavisi tko će ti doći. Sigurno nam je drago slušati himnu Lige prvaka na Rujevici, ali ako nam dođe ekipa od 200-300 milijuna... Okej, potući ćemo se s njima, ali to nije realno da prođemo. Jednostavno, mi ćemo dati sve od sebe, ali to ne znači ako ne prođemo da je to neuspjeh kluba. Netko vozi Ferrari, a netko Fiću. Kako ćeš dobiti Ferrari? Jedino ako mu se probuši guma. Budimo realni i na zemlji, a onda ćemo mi dati sve od sebe i poginuti za to, sigurno da hoćemo - rekao je o predstojećim kvalifikacijama za Ligu prvaka.