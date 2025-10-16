Modrić u novom Milanovom poslu od 100 milijuna eura!

Milan je službeno potvrdio obnovu partnerstva s Emirates Airlinesom, nastavljajući jednu od najznačajnijih suradnji u nogometu. Novi petogodišnji ugovor, vrijedan oko 100 milijuna eura, osigurava da zrakoplovna kompanija ostane i službeni partner i glavni partner Rossonera. Emirates je prvi put surađivao s Milanom 2007. godine, a 2010. godine postao je sponzor kluba na prednjoj strani dresa.

U promotivnom videu koji je objavio klub, Luka Modrić i američki reprezentativac Pulišić zauzeli su središnje mjesto uz Rafaela Leaoa i Adriena Rabiota, simbolizirajući Milanov spoj iskustva i zvjezdane moći. Video, u kojem se igrači pojavljuju tijekom utakmice, ali i tijekom treninga, ističe zajedničke vrijednosti ambicije i globalnog dosega između Milana i Emiratesa. Ugovorom će partnerstvo doživjeti svoju 20. godišnjicu 2027. godine, što je prekretnica koja naglašava snagu ovog saveza.

Glavni komercijalni direktor Milana, Maikel Oettle, opisao je produljenje ugovora kao odlučujući trenutak za komercijalnu budućnost kluba.

„Obnova našeg odnosa s Emiratesom svjedoči o jednom od povijesnih i najcjenjenijih partnerstava u svijetu nogometa, zajedničkom putovanju koje gleda u budućnost s ambicijom i vizijom“, rekao je Oettle.

Dodao je: „Emirates će nas i dalje pratiti, pomažući u jačanju čvrstih temelja našeg kluba i zajedno povezivati ​​nove generacije navijača diljem svijeta i stvarati jedinstvena iskustva koja nadilaze teren.“

Modrić, jedna od zvijezda prikazanih u novom promotivnom videu, stalno oduševljava otkako se pridružio Milanu, doprinoseći vodstvu i smirenosti u veznom redu. Zanimljivo je da, unatoč igranju u obrambenoj ulozi, još nije napravio niti jedan prekršaj u prvih šest utakmica Serie A, što svjedoči o njegovoj preciznosti i kontroli.

U međuvremenu, Pulišić je ove sezone bio najistaknutiji napadač Milana, vodeći strijelce Serie A sa šest pogodaka i dvije asistencije u osam nastupa. Međutim, američki napadač mogao bi propustiti nadolazeću utakmicu protiv Fiorentine zbog ozljede tetive koljena zadobivene u prijateljskoj utakmici američke reprezentacije protiv Australije. Pulišić se upravo vratio nakon ozljede gležnja, ali je bio prisiljen izaći s terena nakon 30 minuta.

Od 2007. godine, suradnja između Milana i Emiratesa razvila se u mjerilo za globalna sportska partnerstva. Logotip zrakoplovne tvrtke sinonim je za Milanov ponovni uspon u europskom nogometu, pomažući u jačanju međunarodnog identiteta kluba. Sporazum je također u skladu sa širenjem prisutnosti kluba na Bliskom istoku, posebno nakon otvaranja Casa Milan Dubai 2023. godine, poteza osmišljenog za jačanje Milanove globalne prisutnosti i produbljivanje veza s glavnim tržištem Emiratesa.

Obnova partnerstva također se podudara s 25 godina letova između Milana i Dubaija, što je simbolična prekretnica koja naglašava kako su oba brenda povezala kulture i zajednice diljem svijeta. Od kultnih kampanja do nezaboravnih trofeja, suradnja Emiratesa i Milana predstavljala je model kako sport i putovanja mogu ujediniti navijače diljem svijeta.