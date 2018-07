Modrić oduševio navijače i dobio jedno od najvećih priznanja koje može zamisliti!

Hrvatski nogometaš Luka Modrić na Svjetskom prvenstvu u Rusiji još je jednom pokazao svu raskoš svog talenta. Fenomenalnim igrama vodio je Hrvatsku do svjetskog srebra, a on je dobio Zlatnu loptu, nagradu za najboljeg igrača turnira.

Diljem svijeta kasnije su se pokrenule rasprave oko toga tko zaslužuje Zlatnu loptu France Footballa, najprestižniju nagradu koja se dodjeljuje za najboljeg igrača kalendarske godine. Luka i tu odlično kotira, mnogi smatraju da bi on trebao biti taj koji će prekinuti dominaciju Messija i Ronalda.

No, prije toga, Luka je kandidat i za Fifinu nagradu The Best. Prije nekoliko dana našao se u užem izboru i sad se čeka proglašenje.

A na temelju te liste igrača koje je objavila Fifa, španjolski As organizirao je veliku anketu i pitao tko bi trebao biti izabran.

I tu je pobijedio upravo naš Luka Modrić, a da stvar bude još bolja za njega, učinio je to na prilično uvjerljiv način. Modrić je dobio 14.227 glasova, odnosno 46% od ukupnog broja glasova (30.413).

Na drugom mjestu sa skoro deset tisuća glasova manje našao se Cristiano Ronaldo (5.350 glasova, 17.59%), a na trećem Lionel Messi (4.384 glasa, 14.41%). Iza njih poredali su se Antoine Griezmann (3.894, 12.8%), Raphael Varane (3.65%), Kylian Mbappe (2.83%), Mohamed Salah (0.8%), Eden Hazard (0.74%), Kevin De Bruyne (0.29%), te Harry Kane (0.11%).

Ovo je u svakom slučaju veliko priznanje za našeg Modrića. Svaka čast stručnom žiriju, ali kad publika i navijači prepoznaju tvoj rad, onda je to nešto što te iznimno veseli. Tako suvereno pobijediti u konkurenciji ovih vrhunskih nogometaša za svakoga je ispunjenje sna.

