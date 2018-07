Kakva šteta, Modriću za dlaku izbjegla nagrada za majstoriju u Rusiju

Na Svjetskom prvenstvu u Rusiji smo vidjeli 169 golova u 64 utakmice, a nagradu za autora najljepšeg gola odnio je Benjamin Pavard. Odabrali su ga navijači svojim glasovima.

Pavard je fantastičnu golčinu zabio za 2:2 protiv Argentine u utakmici koju je Francuska uspjela dobiti preokretom 4:3 i tako se plasirati u četvrtfinale natjecanja, piše Goal.

🚀🇫🇷OFFICIAL: @BenPavard28's stunning goal for @FrenchTeam v Argentina has been chosen as the @Hyundai_Global #WorldCup Goal of the Tournament!https://t.co/U0WEmz7dOM pic.twitter.com/BnsbNWoCKI