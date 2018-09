Modrić: Mijatović mi je jako važna osoba, a za Messija to nisam znao

Hrvatski kapetan Luka Modrić vratio se u utorak u Madrid nakon što je dan ranije u Londonu osvojio nagradu FIFA-e za najboljeg nogometaša svijeta u 2018. godini prilikom čega je rekao kako igračku karijeru želi završiti u Real Madridu.

- Nikada se nisam vidio izvan Real Madrida. Volio bih ovdje završiti karijeru, no vidjet ćemo što će biti u budućnosti jer je ovo izuzetno zahtjevan klub. Potrebno je stoga ići korak po korak, godinu za godinom - rekao je 33-godišnji Modrić za španjolsku radijsku postaju Cadena SER. Prošli mjesec se nagađalo da bi mogao otići u milanski Inter koji je potvrdio interes no nije bio poslao ponudu Real Madridu. S europskim prvakom ima ugovor do ljeta 2020. godine.

Modrić se u noći s ponedjeljka na utorak vratio iz Londona sa svojim suigračima Sergijom Ramosom, Marcelom, Raphaelom Varaneom i Thibautom Courtoisom koji su bili uvršteni u najbolju momčad svijeta. U utorak su trenirali pripremajući se za gostovanje u srijedu u Sevilli. Nakon pet odigranih kola vodeća Barcelona i Real Madrid imaju po 13 bodova, a Sevilla sedam.

- Mogu samo obećati navijačima da ću nastaviti davati sve od sebe, za klub i za njih. Htio bih zahvaliti navijačima na svakodnevnoj podršci, ne samo u zadnje dvije ili tri godine, nego od kada sam došao u klub - napomenuo je Modrić.

Vezni igrač je bijeli dres obukao u ljeto 2012. godine. Kaže kako mu je od tada puno pomogao Predrag Mijatović, bivši crnogorski napadač Real Madrida.

- On mi je od dolaska ovdje bio jako važna osoba, te ima svoj udio u mojim nagradama - rekao je Modrić.

🏆😀 ¡Los ganadores de los premios 'The Best' compartieron sus trofeos con la plantilla en #RMCity! #HalaMadrid pic.twitter.com/4X3tI5nW3Y — Real Madrid C.F. (@realmadrid) 25. rujna 2018.

Mijatović mu se obratio preko Cadene SER te mu čestitao na nagradi, napomenuvši kako ju je zaslužio i kao nogometaš i kao osoba.

Svoj pokal dobiven u Londonu donio je na trening u klupski sportski centar na sjeveru Madrida, gdje su se igrači fotografirali s trofejima.

- Ne znam jesam li najbolji na svijetu no sviđa mi se što se govori o meni - rekao je Modrić. - Kada te za najboljeg izaberu kolege iz profesije moraš se osjećati dobro. Ovo mi je bila najbolja godina u karijeri - dodao je. U 2018. godini osvojio je s Real Madridom Ligu prvaka, proglašen je najboljim igračem svjetskog prvenstva na kojem je s Hrvatskom igrao u finalu, a zatim je dobio priznanje za najboljeg nogometaša Europe u organizaciji europskog saveza UEFA-e. On sam je prilikom glasovanja za nagradu FIFA-e dao bodove Raphaelu Varaneu, Cristianu Ronaldu i Antoineu Griezmannu, ali ne i Lionelu Messiju koji je upravo Modriću dao maksimalnih pet bodova.

- Nisam to znao, drago mi je da mi dodijelio pet bodova - rekao je Modrić. - Messi je zajedno s Ronaldom jedan od najboljih, no potrebno je na umu imati posljednju sezonu. Ove godine ja sam tako glasovao te vjerujem da je to pošteno. To je moje mišljenje i nemam ništa za dodati - rekao je.

Kapetan Barcelone i Argentine prošle sezone je s klubom osvojio španjolsko prvenstvo i kup, a s 34 gola bio najbolji strijelac europskih liga dok je s Argentinom ispao u osmini finala Svjetskog prvenstva od kasnijeg pobjednika Francuske.

Modrić je prekinuo desetogodišnju dominaciju Ronalda i Messija koji su se na ovom postolju mijenjali od 2008. godine. Njih dvojica nisu došla u London.

- Volio bih da su bili ondje - rekao je Modrić.

Foto: Reuters/Pixsell

Igrači Real Madrida smatraju da je zaslužio ovu nagradu. Kapetan Sergio Ramos svojih je pet bodova dao upravo suigraču s brojem 10 na leđima.

- Gledajući razinu na kojoj igraju, nagrada je mogla pripasti Messiju, Crisu ili Luki. Bilo bi jednako zasluženo. No kada su ju svojedobno dali Messiju također su ju mogli dati Andrésu Iniesti ili Xaviju Hernándezu tako da sam se ja odlučio za Modrića.

U utorak su mu čestitali suigrači koji nisu bili na dodjeli u Londonu.

- Želim da me suigrači u svlačionici i dalje zovu Luka, a ne The Best (Najbolji) - napomenuo je hrvatski reprezentativac za radijsku postaju Cope. Što se tiče govora održanog prilikom preuzimanja nagrade u Londonu kaže da ga nije imao pripremljenog.

- Nisam ništa pripremio za držanje govora, sve je izašlo samo od sebe, nadam se da se svidjelo ljudima - rekao je. U njemu je spomenuo nekadašnjeg hrvatskog kapetana Zvonimira Bobana, koji mu je bio uzor, te reprezentaciju koja je prije 20 godina na svjetskom prvenstvu osvojila brončanu medalju.

- Ta generacija mi je bila sve. Uvijek sam govorio da bih htio nešto osvojiti s Hrvatskom a ove godine smo došli do finala - rekao je Modrić za Cadenu SER. Prije dva mjeseca se vratio iz Rusije sa srebrnom medaljom koja je najveći uspjeh hrvatskog nogometa.

- Nemam riječima kojima bih iskazao koliko sam sretan - zaključio je.

