Modrić i izbornik Kolumbije imaju nešto zajedničko. Igrali su najveću utakmicu

Hrvatska nogometna reprezentacija u noći s četvrtka na petak po našem vremenu otvara seriju pripremnih dvoboja za Svjetsko prvenstvo, a prvi protivnik na stadionu Camping World u Orlandu bit će Kolumbija.

Iako se radi o prijateljskoj utakmici, bit će to povijesni, prvi međusobni ogled ovih dviju reprezentacija, ali i iznimno ozbiljan test za obje momčadi koje gaje velike ambicije uoči turnira u SAD-u, Meksiku i Kanadi.

Tudora u nevjerici napali zbog onog što je napravio poslije utakmice: 'To mu nikako nije trebalo' Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Kolumbijci, poznati pod nadimkom Los Cafeteros, na Floridu dolaze u sjajnoj formi. Nakon što su propustili posljednji Mundijal, pod vodstvom izbornika Néstora Lorenza proigrali su i osigurali nastup na SP-u osvojivši treće mjesto u iznimno zahtjevnim južnoameričkim kvalifikacijama, odmah iza svjetskih prvaka Argentine i Ekvadora. U nizu su od devet utakmica bez poraza, a posljednji put su izgubili još početkom 2025. godine, od Brazila u Brasiliji 1:2.

Zanimljivo, u zapisniku utakmice Hrvatska – Kolumbija naći će se četiri imena igrača koja su u svojim karijerama imala čast nastupiti u najznačajnijoj utakmici svjetskog nogometa, u finalu Svjetskog nogometnog prvenstva; s naše strane bit će to Modrić, Kramarić i Perišić - finalisti iz 2018., a s kolumbijske njihov izbornik Nestor Lorenzo. Taj je 60-godišnji Argentinac nastupio u finalu Mundijala 1990. godine protiv Njemačke (0:1) u Rimu, čuvajući kao zadnji vezni leđa maestralnom kapetanu gauča Maradoni.

Izbornik Néstor Lorenzo, koji je bio pomoćnik u stožeru reprezentacije tijekom njihovog najboljeg nastupa na SP-u 2014. godine, za ovu je akciju pozvao 26 igrača, a dvoboji protiv Hrvatske i Francuske poslužit će mu kao posljednji filtar za konačni popis putnika na Mundijal. Njegova momčad spoj je prekaljenih veterana i novih, gladnih zvijezda koje igraju u najjačim ligama svijeta.

Okosnicu čine igrači iz Premier lige, talijanske Serie A, te portugalske i španjolske lige, a ukupna vrijednost momčadi procjenjuje se na 301 milijun eura (Hrvatska 276.30, nap.a.). Lorenzo inzistira na tehnički dotjeranom, ali i fizički moćnom nogometu, a njegova Kolumbija pokazala se kao izrazito organiziran i teško slomljiv suparnik. S obzirom na to da su je Fifinoj ljestvici tek tri mjesta ispod Hrvatske, na 14. poziciji, jasno je da vatrene čeka protivnik po mjeri.

Apsolutna prva zvijezda i igrač od kojeg kreće svaka prijetnja je Luis Díaz. Krilni napadač Bayerna, čija se tržišna vrijednost procjenjuje na 70 milijuna eura, igra u fantastičnoj formi i predstavlja elitu svjetskog nogometa. U ovoj sezoni postigao je 22 pogotka i ima čak 18 asistencija. Njegova brzina, dribling i razoran udarac čine ga konstantnom opasnošću za svaku obranu. Nakon što se proslavio u Portu i Liverpoolu, transfer u Bayern podigao je njegovu igru na još višu razinu. Díaz je vođa ove generacije, najbolji strijelac i igrač koji jednim potezom može riješiti utakmicu, a njegova suradnja s ostatkom napada bit će najveći izazov za hrvatsku obranu.

Iako je Díaz udarna igla, duša i mozak momčadi i dalje je legendarni James Rodríguez. Premda u 35. godini i daleko od svojih najboljih dana kada je nosio dres Real Madrida i Bayerna, osvajao Ligu prvaka i Zlatnu kopačku na Svjetskom prvenstvu 2014., James je i dalje neupitni kapetan i glavni kreativac. Kako bi održao formu za Mundijal, nedavno je potpisao za Minnesota United u MLS-u, no unatoč četveromjesečnoj pauzi bez natjecateljskog nogometa, njegov poziv nikada nije bio upitan. Njegova vizija igre, kirurški precizna lijeva noga i iskustvo igranja na najvećoj sceni i dalje su nezamjenjivi za Kolumbiju. Iako mu je tržišna vrijednost pala na osam milijuna eura, njegov utjecaj na terenu i u svlačionici daleko nadilazi tu brojku.

Ostatak momčadi također vrvi poznatim imenima. Obranu drže iskusni Davinson Sánchez, stoper Galatasaraya sa šestogodišnjim iskustvom igranja za Tottenham u Premier ligi, te Jhon Lucumí iz Bologne. Posebnu snagu Kolumbijci crpe iz dvojca koji nastupa za Crystal Palace – desnog beka Daniela Muñoza i defenzivnog veznog Jeffersona Lerme. Njihova vrijednost procjenjuje se na 25, odnosno 30 milijuna eura. Lerma je razbijač zadužen za ravnotežu momčadi, dok je Muñoz moderan bek koji nudi energiju u oba smjera. U veznom redu ističe se i Richard Ríos, član Benfice koji se brzo prilagodio na zahtjeve europskog nogometa došavši iz brazilskog Palmeirasa.

U napadu, uz sveprisutnog Díaza, najveća prijetnja dolazi od Luisa Suáreza, 28-godišnjeg napadača lisabonskog Sportinga. On proživljava najbolje trenutke karijere, nemilosrdno trese mreže u portugalskom prvenstvu i Ligi prvaka (ukupno 33 gola, 7 asistencija), a njegova inteligencija kretanja i ubojita završnica čine ga iznimno opasnim. Očekuje se da će upravo on, uz Díaza, predstavljati najveću opasnost za hrvatska vrata. Popis pozvanih igrača uključuje i vratare poput iskusnog, 37-godišnjeg Davida Ospine, te braniče Yersona Mosqueru iz Wolverhamptona i Juana Davida Cabala iz Juventusa, što dodatno svjedoči o širini i kvaliteti s kojom Lorenzo raspolaže.

Popis reprezentacije Kolumbije:

Vratari: Camilo Vargas (Atlas), Álvaro Montero (Vélez Sarsfield) i David Ospina (Nacional);

braniči: Yerson Mosquera (Wolverhampton Wanderers), Daniel Muñoz (Crystal Palace), Johan Mojica (Mallorca), Juan David Cabal (Juventus), Dávinson Sánchez (Galatasaray), Déiver Machado (Nantes), Santiago Arias (Independiente), Jhon Lucumí (Bologna);



vezni: James Rodríguez (Minnesota United), Juan Fernando Quintero (River Plate), Jorge Carrascal (Flamengo), Richard Ríos (Benfica), Jefferson Lerma (Crystal Palace), Gustavo Puerta (Racing Santander), Kevin Castaño (River Plate), Jhon Arias (Palmeiras), Jaminton Campaz (Rosario Central).

napadači: Luis Díaz (Bayern München), Luis Suárez (Sporting Lisabon), Rafael Santos Borré (Internacional), Carlos Andrés Gómez (Vasco da Gama), Jhon Córdoba (Krasnodar) i Johan Carbonero (Internacional).