VIDEO Nogometaši BiH dobivaju jedan od najmodernijih stadiona u regiji: Evo kako će izgledati

Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine svoj drugi plasman na svjetsko prvenstvo ostvarila je pobjedom protiv Italije na stadionu Bilino Polje. Stadion u Zenici izgrađen 1972. dom je Zmajeva još od 1995., no čini se kako će uskoro dobiti novi nacionalni stadion. Nogometni savez Bosne i Hercegovine objavio je na svojim društvenim mrežama kako je predstavljen projekt po kojem bi na mjestu starog stadiona trebao biti sagrađen novi, moderniji.

Bilino polje je u početku imalo kapacitet od 30 tisuća mjesta, no kada su morale biti dodane sjedalice i izbačena stajaća mjesta kapacitet mu se smanjio na 14 tisuća. Kao novi dom reprezentacije Bosne i Hercegovine spominjalo se i Sarajevo, no čini se kako je izbor pao na Zenicu gdje će Zmajevi i ostati.

Novi kapacitet stadiona nakon rekonstrukcije trebao bi iznositi 18 tisuća mjesta, a zadovoljavat će sve najviše standarde FIFA-e i UEFA-e. Cijena izgradnje trebala bi biti oko 65 milijuna eura, a početak radova ovisi o financiranju. Ako se osiguraju financijska sredstva, s radovima se može početi već krajem godine.

Stadion će biti kvalificiran u elitnu kategoriju europskih arena s modernom infrastrukturom i sadržajima namijenjenim igračima, trenerskim stožerima, sucima, medijima i navijačima.