Hrvatski napadač prije nekoliko mjeseci igrao četvrtu ligu, a sada je podignuo trofej u belgijskom kupu

Nogometaši Royale Union Saint-Gilloisea pobjednici su belgijskog nogometnog Kupa nakon što su u finalu u Bruxellesu nakon produžetaka pobijedili gradskog suparnika Anderlecht sa 3-1.

Union SG-u to je četvrti naslov pobjednika pri čemu drugi u posljednje tri sezone.

Royale Union Saint-Gilloise je poveo u 74. minuti golom Kevina Mac Allistera, no sedam minuta kasnije izjednačio je Mihajlo Cvetković. Kako više nije bilo golova susret je otišao u produžetke. Union je u 95. minuti stigao do nove prednosti golom Mohammeda Fuseinija, a konačnih 3-1 postavio je Kevin Rodriguez pet minuta kasnije.

Za pobjednički sastav je do 65. minute igrao Mateo Biondić.

Royale Union Saint-Gilloise ima priliku osvojiti i dvostruku krunu. Tri kola prije kraja prvenstva ima bod manje od lidera Club Bruggea, a mogao bi presuditi njihov međusobni ogled u nedjelju u Bruggeu.