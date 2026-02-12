Naši Portali
NIZ OPTUŽBI

Modrić ga proglasio nasljednikom u Realu, a sada tvrde da trpi mobing i zlostavljanje od suigrača!

Real Madrid VS Dortmund - FIFA Club World Cup - New Jersey
Guerin Charles/ABACA/ABACA
VL
Autor
Stjepan Meleš
12.02.2026.
u 09:15

Gülerov mentor kaže da je toksičnost svlačionice kraljevskog kluba spriječila dolazak Jürgena Kloppa i ubrzala odlazak Xabija Alonsa

Nogometni mentor Arde Gülera, Serhat Pekmezci, u intervjuu za turske medije iznio je niz optužbi na račun Real Madrida, tvrdeći da mladi turski dragulj trpi mobing u svlačionici od strane suigrča. Pekmezci, čovjek zaslužan za Gülerov razvoj u Fenerbahčeu, dodao je da je i očekivao da će se takvo što dogoditi.

- Iako je Real Madrid megaklub, Arda Güler trpi mobing. Nije mi se žalio, ali znao sam da će se to dogoditi. Rekao sam mu da bude strpljiv. Zlostavljanje je dolazilo od igrača. Tamo postoji skupina koja nije mogla prihvatiti Ardu. Nažalost, riječ je o igračima s vrlo visokim egom. On je vrlo strpljiv, ali počeo se buniti - rekao je turski trener. 

Gülerov mentor kaže da je toksičnost svlačionice kraljevskog kluba spriječila dolazak Jürgena Kloppa i ubrzala odlazak Xabija Alonsa: 'Klopp je već rekao da neki igrači moraju otići kako bi on došao. Zato je otišao i Xabi Alonso.'

Podsjetimo, Güler je stigao u Real Madrid u ljeto 2024. godine, u transferu koji vrijednom 20 milijuna eura. Odmah je bio označen kao igrač koji će imati veliku ulogu u budućnosti, a španjolski mediji naveli su da ga je Modrić označio svojim nasljednikom kada napusti Santiago Bernabeu.

Ključne riječi
Arda Guler Luka Modrić Real Madrid

