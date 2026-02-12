Naši Portali
ŽESTOKA KAZNA

Ukrajinac potjeran sa Zimskih olimpijskih igara zbog 'kacige sjećanja' na poginule prijatelje

Missing Headline 2026-02-12
Andrew Milligan/PRESS ASSOCIATIO
VL
Autor
Stjepan Meleš
12.02.2026.
u 09:42

Ukrajinski reprezentativac u skeletonu Vladislav Heraskevič (27) diskvalificiran je s Olimpijskih igara nakon što nije želio odustati od nastupa sa "kacigom sjećanja" u čast poginulih u ratu s Rusijom. Unatoč izričitoj zabrani Međunarodnog olimpijskog odbora (MOO), Heraskevič je inzistirao na nastupu s kacigom na kojoj su fotografije 24 ukrajinska sportaša ubijena u ruskoj invaziji na njegovu zemlju.

Ukrajinac je ponedjeljak na treningu nosio "kacigu sjećanja", MOO mu je potom zabranio nošenje kacige zbog pravila kojim se zabranjuju bilo kakve političke izjave na borilištima. No, Heraskevič nije želio odustati i sve je završilo njegovom diskvalifikacijom.

"Diskvalificiran je," rekao je glasnogovornik Ukrajinskog olimpijskog odbora nakon što je MOO ponudio Heraskeviču mogućnost nošenja crne trake na ruci umjesto kacige.

"Bilo je to emotivno jutro, nažalost nismo uspjeli doći do rješenja," poručila je predsjednica MOO-a Kirsty Coventry.

"Nije stvar poruke, već pravila," dodala je.

Njegov trener Mikhailo Geraskevič je najavio žalbu Sportskom arbitražnom sudu (CAS).

Ključne riječi
Ukrajina ZOI 2026. ZOI

Komentara 1

Avatar cetnik13
cetnik13
10:05 12.02.2026.

Čak i ovi podšavaju ubojicu putrina , sramota ! Olimpijada se pretvorila i euroviziju !

