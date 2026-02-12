Matković skroman prije All-star vikenda, nova momčad Ivice Zupca izgubila

Hrvatski košarkaš Karlo Matković postigao je tri koša u domaćem porazu New Orleans Pelicansa od Miami Heata sa 111-123 u posljednjoj utakmici za obje momčadi prije All-Star pauze. Matković je na terenu proveo 13 minuta postigavši jednu tricu iz jedinog pokušaja, a imao je i jednu asistenciju. Gosti su na poluvremenu imali tri koša prednosti, no u trećoj dionici su "pobjegli" +16 (92-76) i do kraja susreta više nisu ispuštali prednost.

Miami, koji je igrao sa samo devet igrača, do pobjede je predvodio Bam Adebayo sa 27 koševa, 14 skokova i četiri blokade, dok je Jaime Jaquez Jr. dodao 23 koša, a Kel'el Ware 16 koševa i 12 skokova. Na drugoj strani istaknuo se Zion Williamson sa 25 koševa. Bio je to njegov 30. uzastopni nastup, što mu je osobni rekord. U prvih šest sezona odigrao je 214 od 472 utakmice i nikada nije spojio više od 25 nastupa zaredom. Trey Murphy III dodao je 19 koševa prije nego što je napustio teren krajem treće četvrtine zbog bolova u desnom ramenu. Heat, osmi u Istočnoj konferenciji, poboljšao je svoj omjer na 29-27, dok su Pelicansi pali na 15-41 i drže pretposljednje mjesto na Zapadu.

Nova momčad Ivice Zubca, Indiana je kao gost pobijedila Brooklyn Netse sa 115-110. Pacersi su igrali bez čak osam igrača, uključujući TJ McConnella, Andrewa Nembharda, Aarona Nesmitha, Pascala Siakama, te našeg Ivice Zubca koji je uganuo lijevi gležanj. U posljednjih 30 sekundi ušlo se rezultatom 110-110, a ključnim se pokazala trica Kama Jonesa 16 sekundi prije kraja. Indianu su do tek 15. pobjede predvodili Jarace Walker sa 23 i Miciah Potter sa 19 koševa, a u redovima Netsa (15-38) najefikasniji je bio Nolan Traore sa 20 koševa i osam asistencija.

Najbolja momčad lige i vodeći sastav Zapada Oklahoma City slavila je na gostovanju protiv Phoenix sa 136-109. Gosti su cijelo drugo poluvrijeme vodili s najmanje 20 koševa razlike, povećavajući prednost i na 37 razlike u trećoj dionici. Sedam igrača Thundera je imalo dvoznamenkasti učinak, a najefikasniji su bili Jalen Williams sa 28 koševa, te Isaiah Joe sa 21 košem, dok je Sunse predvodio Dilon Brooks sa 23 koša. Thunder ima najbolji skor lige, 42-13, dok je Phoenix sa 32 pobjede i 23 poraza na sedmom mjestu Zapada.

San Antonio (38-16), drugi u Zapadnoj konferenciji iza Oklahome, nastavio je niz pobjeda porazivši Golden State sa 126-113. De'Aaron Fox postigao je 27 poena i osam asistencija, a Victor Wembanyama 26 poena i devet skokova za Spurse. U odsutnosti Stephena Curryja, Draymond Green je za domaću momčad upisao 17 koševa, 12 skokova i osam asistencija, a po 17 koševa zabili su i Moses Moody i De'Anthony Melton.

Uspješna je bila i vodeća ekipa Istoka, Detroit Pistonsi koji su na gostovanju su pobijedili Toronto Raptorse sa 113-95 upisavši 40. pobjedu sezone uz 13 poraza. Pistonsi su nakon prve četvrtine imali 10 razlike, na poluvremenu +15 (67-52), a koncem treće dionice i najveća 23 koša prednosti (94-71). Posljednja četvrtina je bila tek odrađivanje posla za konačnih 18 razlike. Detroit je upisao šestu pobjedu u posljednjih sedam susreta unatoč tome što je igrao bez centara Isaiaha Stewarta i Jalena Durena. Najefikasniji je bio Cade Cunningham sa 28 koševa, sedam skokova i devet asistencija, dok je Paul Reed dodao 22 koša. Kod domaćina, koji sa skorom 32-23 drži peto mjesto na Istoku, najefikasniji su bili Immanuel Quickley sa 18, Scottie Barnes sa 17, te RJ Barrett sa 16 koševa.

Denver je na svom terenu bio bolji od Memphisa sa 122-116, uz novi "triple-double" Nikole Jokića. Srpski centar je utakmicu zaključio sa 26 koševa, 15 skokova i 11 asistencija upisavši 183. "triple-double" u karijeri. U redovima Memphisa, koji je izgubio deset od posljednjih 12 susreta, najefikasniji je bio GG jackson sa 21 košem. Denver na All-Star pauzu odlazi sa 35 pobjeda i 20 poraza i kao treći na tablici Zapadne konferencije. Memphis je na 11. mjestu Zapada sa skorom 20-33.